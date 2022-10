Spis treści: 01 Kiedy pełnia Księżyca w październiku 2022?

02 Pełnia Księżyca w październiku to Krwawy Księżyc

03 Czy podczas Krwawej Pełni Księżyc jest czerwony?

04 To nie jedyne zjawisko na niebie w październiku

Kiedy pełnia Księżyca w październiku 2022?

Zjawiska pojawiające się na niebie od zawsze budziły fascynację i były powodem wielu badań. Nie inaczej jest w przypadku Księżyca. W kalendarzu księżycowym możemy wyróżnić cztery podstawowe fazy Księżyca:

nów,

pierwszą kwadrę,

pełnię,

trzecią kwadrę.

Za każdym razem, to jednak pełnia Księżyca wywołuje największe zainteresowanie, bo to wtedy jego tarcza jest widoczna w pełnej okazałości. Pełnia jest zjawiskiem pojawiającym się wtedy, gdy Słońce ustawia się w opozycji do Księżyca.

Reklama

W październiku 2022 pełnia Księżyca wypada w niedzielę 9 października o godzinie 22:54 i o tej porze to zjawisko będzie najlepiej widoczne. Wschód Księżyca tego dnia rozpocznie się już o 18:03, a jego zachód o 05:53. W tym miesiącu będzie on świecił wyjątkowo jasnym światłem i pozostanie długo na niebie.

Pełnia Księżyca w październiku to Krwawy Księżyc

Zbliżająca się pełnia jest pierwszą po żniwach i nosi nazwę Krwawego Księżyca. Wywodzi się to z tradycji nocnych polowań, na które wybierali się nasi przodkowie.

Dawniej pełnie Księżyca miały nazwy nadawane przez rdzennych Amerykanów. Pomagało im to w odróżnianiu od siebie pór roku, ponieważ nie korzystali oni z żadnego z ówczesnych kalendarzy, ani z juliańskiego, ani z gregoriańskiego.

Październikowa pełnia była najlepszym czasem na łowy, ponieważ zwierzęta, które urosły i utuczyły się przez lato, nie miały szansy na ukrycie się przy jasnym świetle Księżyca. W czasie pełni świecił on mocno całą noc, gwarantując dobre warunki do polowania. Ta tradycja jest przyczyną nazwy Krwawego Księżyca i nawiązuje do przelewanej wtedy krwi zwierząt.

Od polowań wywodzi się także druga nazwa zjawiska pełni Księżyca w październiku - Księżyc Myśliwych. Ona również powstała na skutek polowań i przygotowań myśliwych do mroźnej zimy.

Inne, zamienne nazwy używane do określenia październikowej pełni Księżyca, to:

Księżyc Umierającej Trawy

Księżyc Podróży

Księżyc Zamarzający

Migrujący Księżyc

Suchy Księżyc Ryżowy

Czy podczas Krwawej Pełni Księżyc jest czerwony?

Astronomowie tłumaczą, że pomimo swojej krwawej nazwy, podczas pełni Księżyca w październiku, jego tarcza wcale nie przybiera koloru czerwonego. Księżyc będzie w tym miesiącu bardzo jasny i biały.

Czerwony Księżyc może pojawić się jedynie podczas zjawiska, jakim jest zaćmienie. W przypadku październikowej pełni, jest to tylko nazewnictwo odwołujące się do dawnych tradycji.

To nie jedyne zjawisko na niebie w październiku

Oprócz pełni Księżyca, w październiku będziemy mogli zaobserwować na niebie również inne niezwykłe zjawisko. We wtorek 25 października od godziny 11:00 do 15:00 widoczne będzie częściowe zaćmienie Słońca.

Jeśli pogoda będzie sprzyjająca, na niebie ujrzymy moment, kiedy to Księżyc przysłoni fragment tarczy Słońca. Według serwisu theskylive.com w Polsce to zjawisko osiągnie swój szczyt kulminacyjny około godziny 12:23, a Księżyc zasłoni wtedy 41% Słońca.

Czytaj również:

Tej nocy uderzą w księżyc i stworzą deszcz spadających gwiazd na Ziemi

Sonda Juno przeleciała obok Europy. Niezwykłe zdjęcia księżyca Jowisza

Turystyka kosmiczna nabiera tempa

Zobacz także: