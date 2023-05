Koniec zabawy. Chiny w 2024 roku wyślą na Księżyc specjalny pojazd

Górnicze misje po niewidocznej z Ziemi stronie Księżyca

Misja Chang'e-6 ma wystartować w pierwszej połowie 2024 roku. Tym razem celem jest Basen Biegun Południowy - Aitken. Ma on średnicę 2500 kilometrów i głębokość 13 kilometrów. Jest to nie tylko największy znany krater księżycowy, ale i jeden z największych w całym Układzie Słonecznym. Chińczyków bardzo on zaintrygował, ponieważ pod powierzchnią mogą tam znajdować się cenne surowce.

Chińczycy ujawnili, że w ramach misji Chang'e-5, odkryli kilka ciekawych obiektów na powierzchni niewidocznej z Ziemi strony Księżyca. Teraz chcą te skały zbadać, bo dzięki nim możemy nie tylko więcej dowiedzieć się o burzliwej historii formowania się Srebrnego Globu, ale również wykorzystać zasoby do budowy pierwszej bazy i kolonizacji Księżyca. Co ciekawe, misje Chang'e-7 i Chang'e-8 będą już realizowane za pomocą specjalistycznych robotów.