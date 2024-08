Kosmiczna rewolucja? Naukowcom udało się wydobyć wodę z gleby księżycowej

Naukowcy z Chin odkryli zaskakująco prosty sposób na pozyskiwanie wody z księżycowego gruntu, wykorzystując nowatorską metodologię.

Jak donosi South China Morning Post, najnowszą technikę przetestowano na próbkach księżycowego gruntu, które zostały przywiezione na Ziemię w ramach misji Chang'e 5 w 2020 roku. Była to pierwsza od 44 lat misja księżycowa, która dostarczyła na naszą planetę próbki lunarnego materiału.

Bazy będą mogły powstać w dowolnym miejscu na powierzchni naszego satelity?

Wyniki badań, opublikowano w czasopiśmie The Innovation. Sugerują one, że przyszli mieszkańcy baz księżycowych mogliby produkować wodę pitną z księżycowego gruntu. Co więcej, produkty uboczne procesu pozyskiwania wody mogłyby być wykorzystane do rozbudowy baz.

Jeśli metoda sprawdziłaby się w praktyce, oznaczałoby to, że lokalizacja przyszłych baz była znacznie mniej ograniczona. Do tej pory sądzono, że powinny one powstawać w ciemnych kraterach księżycowych, gdzie naturalnie występuje lód. Teraz jednak prawdopodobnie mogłyby powstawać na szerszym obszarze.

Ile wody można pozyskać z księżycowej gleby?

Badacze z Chińskiej Akademii Nauk stwierdzili, że próbki gruntu zawierały wysokie stężenia wodoru i tlenu oraz innych cennych pierwiastków. Po podgrzaniu ich do temperatury przekraczającej 980 stopni Celsjusza pierwiastki te połączyły się i utworzyły parę wodną. Sam grunt księżycowy ulegał natomiast stopieniu i można było z niego uzyskać żelazo oraz szkło ceramiczne.

Okazało się, że zaledwie jeden gram księżycowej gleby, może wytworzyć od 51 do 76 miligramów wody. W związku z tym badacze oszacowali, że z jednej tony takiego gruntu można uzyskać około 50 litrów wody.

W trakcie eksperymentów naukowcy odkryli także, że niektóre minerały bogate w wodór, obecne w próbkach z misji Chang'e 5, powstały w wyniku miliardów lat oddziaływania wiatru słonecznego.

Podczas przeprowadzania procesu na Księżycu nic ma się nie zmarnować

Zespół z Chińskiej Akademii Nauk proponuje, aby w przyszłych bazach księżycowych do przeprowadzania procesu ogrzewania gruntu wykorzystywać wklęsłe lustra, które skupiać będą światło słoneczne.

Żelazo, które powstaje jako produkt uboczny tego procesu, mogłoby być używane do produkcji elektroniki, a reszta stopionego gruntu miałaby potencjalne zastosowanie w budownictwie.

Chociaż naukowcy podkreślają, że konieczne są dalsze badania, aby ocenić, jak dalece tego typu metoda jest wykonalna i wydajna na Księżycu, to uzyskane wyniki stanowią spory przełom w badaniach kosmicznych i zwiększają nasze spektrum metod pomocnych w utrzymywaniu działania przyszłych baz księżycowych.