Spis treści: Kiedy i po co odinstalować program na laptopie z Windows 11? Windows 11: Jak odinstalować aplikacje w panelu sterowania? Czyszczenie resztek i narzędzia do usunięcia aplikacji z laptopa

Kiedy i po co odinstalować program na laptopie z Windows 11?

Usuwanie nieużywanych aplikacji to nie tylko kwestia porządku. Z czasem zbędne programy potrafią znacząco spowolnić działanie komputera, zajmując cenne miejsce na dysku. Mogą też uruchamiać procesy w tle, które obciążają pamięć i procesor. Ich odinstalowanie to sposób na odzyskanie przestrzeni, poprawę wydajności, a także zwiększenie bezpieczeństwa. Starsze, nieaktualizowane aplikacje mogą stanowić lukę, przez którą złośliwe oprogramowanie dostaje się do systemu.

Odinstalowanie niepotrzebnych programów z Windows 11 ma również wymiar praktyczny. Pozwala zachować porządek w menu Start, skrócić czas uruchamiania komputera i sprawia, że system działa stabilniej. To szczególnie istotne w laptopach o mniejszej pojemności dysku SSD, gdzie każdy gigabajt ma znaczenie.

Windows 11: Jak odinstalować aplikacje w panelu sterowania?

Najprostszym sposobem na pozbycie się programu w Windows 11 jest skorzystanie z ustawień systemu. Wystarczy kliknąć przycisk Start, wybrać Ustawienia, a następnie przejść do sekcji Aplikacje i dalej do Zainstalowane aplikacje. W wyświetlonej liście można znaleźć dowolny program, kliknąć trzy kropki po prawej stronie i wybrać Odinstaluj. System poprosi o potwierdzenie, a po chwili aplikacja zostanie usunięta.

Drugim, bardziej klasycznym sposobem jest użycie Panelu sterowania, znanego jeszcze z wcześniejszych wersji Windowsa. Aby go otworzyć, można wpisać w pasku wyszukiwania "Panel sterowania", a następnie przejść do zakładki Programy → Programy i funkcje. W tym miejscu wyświetla się pełna lista zainstalowanego oprogramowania. Wystarczy zaznaczyć wybraną pozycję i kliknąć Odinstaluj u góry listy. System uruchomi wbudowany deinstalator programu, który poprowadzi użytkownika przez proces usuwania.

Niektóre aplikacje z Microsoft Store można odinstalować jeszcze szybciej. Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy ich ikonę w menu Start lub na pasku zadań i wybrać opcję Odinstaluj.

Czyszczenie resztek i narzędzia do usunięcia aplikacji z laptopa

Choć Windows 11 usuwa większość plików programów automatycznie, niekiedy po deinstalacji pozostają resztki. Są to foldery konfiguracyjne, tymczasowe pliki, skróty lub wpisy w rejestrze systemowym. Takie pozostałości nie zajmują zwykle dużo miejsca, ale z czasem mogą spowalniać system lub powodować błędy przy ponownej instalacji danego programu.

Aby pozbyć się tych śladów, warto po odinstalowaniu aplikacji otworzyć Eksplorator plików. Tam w profilu użytkownika należy przejrzeć foldery Program Files, Program Files (x86) oraz AppData. Folder AppData jest domyślnie ukryty i trzeba włączyć widoczność ukrytych plików w Eksploratorze, aby go zobaczyć. Jeśli znajdziemy tam katalog związany z usuniętą aplikacją, można go bezpiecznie skasować. Przydatne jest również użycie wbudowanego narzędzia Oczyszczanie dysku, które usuwa pliki tymczasowe systemu i starych instalatorów.

Użytkownicy, którzy chcą mieć pewność, że system został dokładnie wyczyszczony, mogą sięgnąć po dedykowane programy do deinstalacji. Revo Uninstaller, IObit Uninstaller czy Geek Uninstaller pomogą w pozbywaniu się niepożądanych resztek. Narzędzia te analizują system, wyszukują ukryte pliki i wpisy rejestru, a następnie usuwają je razem z aplikacją. Dzięki temu laptop odzyskuje pełną wydajność, a użytkownik ma pewność, że po usuniętym programie nie pozostał żaden cyfrowy ślad. Ręczne usuwanie wpisów z rejestru może być ryzykowne dla mniej zaawansowanych użytkowników. W takich przypadkach lepiej skorzystać z dedykowanych narzędzi.

Technologia dla zmysłów. Niesamowita immersyjna wystawa w Kioto AFP