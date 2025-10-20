SpaceX ustanowiło w weekend kolejne rekordy

SpaceX zrealizowało w ten weekend dwie misje i dzięki nim przebito barierę 10 tys. satelitów Starlink, które wysłano na orbitę okołoziemską. Przy okazji firma pobiła nowy rekord rakiety Falcon 9, która w jednym roku została wykorzystana w misjach już 132 razy. Tymczasem do końca 2025 r. jest jeszcze ponad dwa miesiące.

SpaceX z pewnością może mieć powody do zadowolenia. W niedzielę 19 października firma Elona Muska zrealizowała misję, która była wyjątkowa z dwóch powodów. Po pierwsze ustanowiono nowy rekord w wykorzystaniu rakiet Falcon 9 w danym roku. Po drugie liczba satelitów Starlink wysłanych na orbitę okołoziemską przekroczyła "magiczną granicę".

Rekordowy lot rakiety Falcon 9 w 2025 roku

SpaceX pobiło kolejny rekord rakiety Falcon 9 w trakcie niedzielnego lotu ze stanowiska Bazie Vanderberg Sił Kosmicznych Stanów Zjednoczonych, która znajduje się w Kalifornii. Była to już 132. misja w 2025 r., gdy wykorzystano sprawdzoną konstrukcję. Tyle razy wystrzelono ją w całym 2024 r., a do końca br. jest jeszcze ponad dwa miesiące, a więc wynik będzie jeszcze lepszy.

Po około ośmiu minutach od startu wspomniany booster wrócił na Ziemię i wylądował na barce Of Course I Still Love You, która znajdowała się na wodach Pacyfiku. Ten konkretny pierwszy stopień o oznaczeniu 1088 został wykorzystany już 11 razy.

Warto dodać, że tego samego dnia obył się inny start Falcona 9, który również był rekordowy. W tej misji po raz pierwszy w historii wykorzystano 31. raz ten sam booster. SpaceX z pewnością może mieć powody do dumy.

SpaceX wystrzeliło już ponad 10 tys. satelitów Starlink

Niedzielny lot jednego z Falconów 9 był również wyjątkowy z innego powodu. W ładowni rakiety znalazł się 10-tysięczny satelita Starlink, który został wystrzelony przez SpaceX na orbitę okołoziemską. Oczywiście nie wszystkie z nich działają. Obecnie operacyjnych pozostaje ponad 8,6 tys. satelitów.

SpaceX wystrzeliło swoje pierwsze dwa prototypy Starlink (Tintin A i Tintin B) w 2018 r. i następnie zaczęto je testować w ramach programu pilotażowego. 15 miesięcy później rozpoczęła się budowa megakonstelacji, która cały czas się rozrasta, choć część statków spada i spala się w atmosferze ziemskiej.

Starlink dostarcza obecnie internet milionom klientów i nadal będzie rozbudowywany. Docelowo konstelacja ma składać się z ponad 30 tys. satelitów. Usługi w wersji beta udostępniono do testów w październiku 2020 r. Rok później ruszono ze świadczeniem komercyjnego dostępu.

