Co więcej, znaleziono metale powszechne w produkcji statków kosmicznych, które niekoniecznie występują również w meteorach w ilościach na tyle znacznych, by pozostawiać po sobie ich tak dużo. Są to na przykład niob czy hafn. Skutki działalności człowieka w kosmosie oraz jej wpływ na Ziemię mogą być różne. Obecność tych metali może wpływać na sposób, w jaki woda zamarza w stratosferze.

Może to powodować również osadzanie się soli w cząstkach aerozolu stratosferycznego, a co za tym idzie zmieniać sposób, w jaki załamuje się światło w górnych warstwach atmosfery. Zmiany na ten moment wydają się nieistotne, jednak z biegiem czasu mogą mieć one niezmierzone konsekwencje.