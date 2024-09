Obserwacja nocnego nieba nie musi oznaczać kupowania specjalnego sprzętu, niektóre zjawiska da się wszak dostrzec gołym okiem. Obok Księżyca, Drogi Mlecznej oraz planet i gwiazdozbiorów na niebie widoczne są co jakiś czas także inne zdarzenia.

Zaliczyć do nich można np. tzw. deszcze meteorów czy przeloty satelitów. Wśród tych ostatnich szczególnym powodzeniem cieszy się obserwacja „kosmicznego pociągu” - sunących po niebie Starlinków.

Starlinki nad Polską. Poniedziałkowy przelot

Zaledwie wczoraj obserwować można było kolejny przelot tzw. kosmicznego pociągu, a dziś znów na niebie pojawi się ten znany i lubiany spektakl. Starlinki G9-5 wystartowały niedawno z Florydy i w Polsce były bardzo dobrze widoczne w niedzielę wieczorem (1 września).

To jednak nie koniec atrakcji, bo już dziś (2 września) Starlinki znów będzie można obserwować nad Polską. W dodatku, jak zapowiada portal nocneniebo.pl, tym razem dojdzie do ciekawego „spotkania”, bo na niebie przetną się orbity Starlinków oraz kosmicznego żagla ACS3.

Zdjęcie Starlinki będą dzisiaj ponownie widoczne nad Polską. / 123RF/PICSEL

Po niebie sunie kosmiczny pociąg. Widać go z Polski

Starlinki będzie można dziś dostrzec około godziny 21:15 - satelity pojawią się po zachodniej stronie nieba i przez mniej więcej 4 minuty będą sunąć na wschód.

- Kosmiczny pociąg podzielił się na dwie grupy. W pierwsze znajduje się osiem satelitów. Ten pierwszy „wagonik” wzniesie się na ok. 20° nad zachodnim horyzontem. Będzie wtedy na wysokości jasnej gwiazdy Arktur w Wolarzu, a konkretnie na prawo od niej. Niecałą minutę za nimi po tej samej trasie podążać będzie druga grupa trzynastu satelitów w równych odstępach. To one będą prezentowały się chyba najciekawiej — sugeruje na Facebooku profil „Z głowią w gwiazdach”.

Starlinki i kosmiczny żagiel ACS3. Wieczorne spotkanie

Co do wspomnianego przecięcia orbit satelitów i kosmicznego żagla ACS3, będzie je można dziś zaobserwować ok. godziny 21:17.

- W trakcie trwania przelotu Starlinków, od południowej strony nieba w kierunku północnym będzie przelatywać kosmiczny żagiel ACS3. To testowy, niewielki satelita z olbrzymim żaglem słonecznym, który ma powierzchnię 81 m2. Od kilku wieczorów z powodzeniem obserwujemy przeloty kosmicznego żagla. W poniedziałek 2 września znajdzie się on na niebie w tym samym czasie co Starlinki — podaje portal nocneniebo.pl. - Wprawne oko dostrzeże szyk Satrlinków oraz lecący prostopadle do nich pulsacyjnie flarujący punkt - to będzie kosmiczny żagiel ACS3.