Zachwycamy się świetnymi obrazami, które dostarcza Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba, ale czasem zapominamy o tym, że Kosmiczny Teleskop Hubble'a nadal ma się dobrze. Pomimo tego, że pracuje w kosmosie od ponad trzech dekad. Naukowcy udostępnili nowe zdjęcie przechwycone przez drugie z wymienionych obserwatoriów i trzeba przyznać, że widok zamraża krew w żyłach.

Obraz upiornej galaktyki

Kosmiczny Teleskop Hubble'a został skierowany na galaktykę sklasyfikowaną pod nazwą NGC 6684. Zdjęcie zostało wykonane instrumentem ACS (Advanced Camera for Surveys), który został zainstalowany w obserwatorium w 2002 r., w trakcie misji serwisowej 3B. Uchwycony obiekt wygląda, jakby był skąpany we mgle, co nadaje mu bardzo upiornego widoku.

Zdjęcie Galaktyka NGC 6684 uchwycona przez Kosmiczny Teleskop Hubble'a / ESA/Hubble & NASA, R. Tully / materiał zewnętrzny

NGC 6684 to galaktyka soczewkowata. To oznacza, że ma duży dysk, ale brakuje jej widocznych ramion spiralnych, które mają galaktyki spiralne jak Droga Mleczna. Obiekt znajduje się około 44 mln lat świetlnych od nas, w gwiazdozbiorze Pawia. Galaktyka nie ma też widocznych ciemnych pasów pyłów, co tylko potęguje jej upiorny wygląd.

Zdjęcie NGC 6684 Kosmiczny Teleskop Hubble'a wykonał w ramach badania "Każda znana pobliska galaktyka". Celem inicjatywy jest obserwacja wszystkich obiektywów tego typu w promieniu 10 megaparseków, których to obserwatorium wcześniej nie obrazowało. Naukowcy chcą w ten sposób lepiej poznać różne galaktyki oraz gwiazdy, które je tworzą.

Kosmiczny Teleskop Hubble'a ma się dobrze

Kosmiczny Teleskop Hubble'a znajduje się w kosmosie od ponad trzech dekad. Został on wyniesiony na orbitę przez prom kosmiczny Discovery w 1990 r., w trakcie misji STS-31. Obserwatorium nadal dostarcza nam wspaniałe widoki z odległego wszechświata, ale w 2021 r. doszło do poważnej awarii. Problemy dotyczyły komputera pokładowego, ale udało się je rozwiązać.

Kosmiczny Teleskop Hubble'a był serwisowany kilka razy i odbywało się to z udziałem astronautów, którzy latali promami kosmicznymi NASA. Jednak prace te wstrzymano w 2009 r., kiedy to odbyła się ostatnia taka misja. Obecnie pod uwagę brane są inne opcje, ale konkretnych planów nie ma.