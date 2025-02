Pacjent z Afryki wylądował w nowojorskim szpitalu. Podejrzenie Eboli

Wydawać by się mogło, że wirus Ebola atakuje głównie w krajach Trzeciego Świata, więc jego obecność w Nowym Jorku mogłaby stanowić szok. 30 stycznia tego roku potwierdzono wybuch epidemii Eboli w Ugandzie. Dzień wcześniej z powodu zarażenia wirusem zmarł pielęgniarz pracujący w stołecznym szpitalu. W ostatnich dniach przed śmiercią pacjent doświadczał wysokiej gorączki, bólu w klatce piersiowej, trudności z oddychaniem oraz krwawienia z wielu miejsc w ciele. Pojawiły się więc obawy, że wirus mógł zostać przeniesiony do Stanów Zjednoczonych.

Wiadomo, że pacjenci, którzy zgłosili się do CityMD, to dwie osoby dorosłe. Jeden z nich zgłosił się z objawami grypopodobnymi, takimi jak gorączka i bóle mięśni, co wywołało obawy personelu medycznego. Drugi pacjent miał objawy skórne, które również wzbudziły słuszny niepokój. Oba przypadki zostały ocenione przez personel medyczny, a pacjenci zostali przetransportowani do szpitala w celu dalszej diagnostyki i leczenia.

Na szczęście okazało się, że nowojorski incydent nie stanowił zagrożenia publicznego.