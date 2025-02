Ukraiński F-16 uderzył na pozycje Rosjan

Myśliwce F-16 pierwszy raz pojawiły się w Ukrainie w czerwcu 2024 roku. Obecnie w siłach powietrznych może służyć ponad 20 maszyn. Dotychczas wykorzystywane były one tylko jako latające systemy obrony powietrznej do neutralizowania rakiet wystrzelonych przez armię Kremla na ukraińskie miasta. Teraz mamy pierwsze potwierdzenie, że samoloty te używane są również w misjach bojowych.

Eksperci z serwisu BulgarianMilitary.com nie mają wątpliwości, że stanowi to ważny kamień milowy w rozwoju ukraińskich możliwości walki powietrznej i niewątpliwie jest potężnym ciosem dla rosyjskiej armii, która teraz będzie musiała zmagać się również z ukraińskimi atakami powietrznymi. To wymusi na niej użycie większej ilości systemów obrony, i to bardzo blisko linii frontu, a obecnie w tej materii panuje ogromny deficyt.

F-16AM z amerykańskimi bombami

Tymczasem na opublikowanym zdjęciu uwieczniono myśliwiec F-16AM Fighting Falcon podczas powrotu z misji. Pilot miał wystrzelić ładunek w kierunku rosyjskiego celu. Co ciekawe, konfiguracja pylonu sugeruje użycie pocisków JDAM-ER, JSOW lub HARM. To z kolei wskazuje, że ukraińskie maszyny nie tylko są operacyjne, ale również aktywnie biorą udział w precyzyjnych uderzeniach na pozycje wroga. Nigdy wcześniej nie obserwowano na tych maszynach tego typu uzbrojeniowa ofensywnego.

Jak wskazują eksperci militarni, konfiguracja pylonu na opublikowanym zdjęciu sugeruje, że ukraiński myśliwiec F-16 mógł użyć broni JDAM-ER (Joint Direct Attack Munition – Extended Range), czyli bomby kierowanej za pomocą GPS, wyposażonej w zestaw skrzydeł, które zwiększają jej zasięg do 80 kilometrów. Ta zdolność pozwala ukraińskim samolotom na start z bezpieczniejszej odległości, minimalizując narażenie na rosyjskie systemy obrony powietrznej.

Myśliwiec zrzucił potężne bomby JSOW i HARM

W użyciu mogła być też broń JSOW (AGM-154 Joint Standoff Weapon), czyli precyzyjnie kierowana bomba szybująca o zasięgu do 130 kilometrów, która zdolna jest do atakowania silnie ufortyfikowanych celów i krytycznej infrastruktury. Nie zabrakło też AGM-88 HARM, szybkich pocisków przeciwradiolokacyjnych, które zaprojektowane zostały do tłumienia wrogich systemów obrony powietrznej. Mogą one atakować wrogie instalacje radarowe, co czyni go kluczowym narzędziem do degradacji rosyjskich sieci obrony powietrznej

Użycie tych rodzajów broni oznacza, że myśliwce F-16 obecnie są wykorzystywane do ataków na rosyjskie pozycje leżące blisko pierwszej linii frontu. Mowa tutaj o składach amunicji i paliw, czy centrach dowodzenia. Eksperci nie mają wątpliwości, że w realizacji takich misji niebawem będą pomagać im również otrzymane z Francji myśliwce Mirage 2000. Wszystkie one są stworzone do atakowania wroga.

Ukraina może mieć ponad 20 myśliwców F-16

Widziany na nagraniu F-16AM to najprawdopodobniej eks-duńska maszyna. Niedawno dowiedzieliśmy się, że na Ukrainę przyleciały także F-16, które wcześniej służyły w siłach powietrznych Holandii. Łącznie Ukraina ma zapewnione ponad 70 samolotów F-16 z Danii, Holandii, Norwegii oraz Belgii.

Ukraina otrzymuje samoloty F-16AM/BM (jednomiejscowe/dwumiejscowe), czyli zmodernizowane maszyny z pierwszej seryjnej wersji myśliwca, które otrzymały tzw. Mid Life Update w latach 90. Jest to modernizacja, która miała na celu przedłużenie cyklu życia starzejących się F-16.

Jednym z jej najważniejszych ulepszeń było wprowadzenie modułowego komputera misji (MMC), który był kluczem do zwiększenia możliwości samolotów i zestrojenia ich z nowymi czujnikami i uzbrojeniem. Wprowadzał także ulepszony interfejs z nowymi wyświetlaczami i wspomaganie dla pilota. Ten w zmodernizowanych F-16AM ma do dyspozycji także radar AN/APG-66(V)2. Umożliwia on tryb śledzenia podczas skanowania do dziesięciu celów. Przy tym F-16AM po Mid Life Update mają o 25 proc. poprawiony zasięg wykrywania i śledzenia obiektów względem samolotów F-16A.

