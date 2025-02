Chociaż nie został on publicznie zaprezentowany, to jednak jakiś czas temu Pentagon ujawnił, że dziewiczy lot pierwszego prototypu miał miejsce w 2020 roku i wprawił w osłupienie najwyższe władze Stanów Zjednoczonych. Trzeba tutaj mocno podkreślić, że maszyna miała zostać praktycznie w całości zaprojektowana w komputerach i przetestowana za pomocą technologii sztucznej inteligencji.

Pentagon podał również, że mogą to być pierwsze myśliwce wyposażone w broń laserową do zwalczania myśliwców wroga. Nie zabraknie też wsparcia rojów dronów i sprzętu do prowadzenia wojen elektronicznych. Armia zapewnia też, że będzie to pierwsza maszyna tego typu, która będzie bazowała na zaawansowanych technologiach sztucznej inteligencji. Mają one wspomóc pilota w walce powietrznej.