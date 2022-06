Astronomowie z całego świata już nie mogą doczekać się aż zaczną obserwować najbardziej fascynujące ich obiekty w otchłani Wszechświata za pomocą Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba. Jego możliwości przeszły wszelkie oczekiwania naukowców. Oznacza to, że w końcu będziemy mieli system obserwacyjny zdolny do badań drugich Ziemi, na których może istnieć życie.

Pierwszym celem Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba będzie słynny układ planetarny o nazwie TRAPPIST-1. Znajduje się tam 7 planet zbliżonych wielkością do Ziemi. Na części z nich mogą występować dogodne warunki do rozkwitu biologicznego życia.

55 Cancri e, czyli super Ziemia wyglądająca jak piekło

Naukowcy z NASA ujawnili też kolejne cele obserwacji. Wśród nich znalazła się pierwsza superZiemia, czyli 55 Cancri e znana też pod nazwą Janssen. To wyjątkowy nieprzyjazny życiu obiekt. Ma wielkość Jowisza i podobną do niego masę, jednak znajduje się niezwykle blisko swojej macierzystej gwiazdy. 55 Cancri e dzieli on niej tylko ok. 2 miliony kilometrów.

2400 stopni Celsjusza w ciągu dnia

Tak niewielka odległość sprawia, że na tej egzoplanecie panują ekstremalne temperatury. Na jej nocnej stronie występuje temperatura rzędu 1100 stopni Celsjusza, a na dziennej, czyli zawsze skierowanej do gwiazdy, nawet 2400 stopni Celsjusza. Zamiast powierzchni występują oceany lawy, a z nieba nie spada deszcz, tylko kamienie.

Po co astronomowie chcą badać ten świat za pomocą najpotężniejszego teleskopu w historii ludzkości? Ponieważ dzięki niemu będziemy mogli poznać ewolucję obcych planet i tym samym zrozumieć małe różnice, które sprawiły, że nasza planeta jest życiodajna, a 55 Cancri e stała się kosmicznym piekłem.