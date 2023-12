Spis treści: 01 Kosmiczne podsumowanie 2023 roku

02 Najbarwniejszy obraz wszechświata

03 Rho Ophiuchi

04 Mgławica Koński Łeb

05 Jowisz z waty cukrowej

06 Widmowa dłoń

07 „Dziecięce Słońce” – Herbig-Haro 211

08 Gwiazda Wolf-Rayet 124

Trzeba przyznać, że 2023 rok był wspaniały pod względem zdjęć kosmicznych. Astronomowie uchwycili niezwykłe obrazy nie tylko nowoodkrytych galaktyk i gromad, ale również gwiazd czy planet. Dostaliśmy również nowe, pełniejsze obrazy znanych już nam bardzo dobrze obiektów. Wszystko dzięki nowoczesnym naziemnym i kosmicznym teleskop.

Niesamowite możliwości Kosmicznego teleskopu Jamesa Webba najlepiej przedstawiają zrobione przez niego zdjęcia, stanowi niejako dopełnienie Kosmicznego teleskopu Hubble’a, obserwując wszechświat w podczerwieni. Gdy astronomowie połączyli możliwości tych dwóch teleskopów, otrzymali jeden z „najbarwniejszych obrazów wszechświata”, który zachwyca nie tylko kolorystyką, ale również szczegółowością.

Najbarwniejszy obraz wszechświata

Obraz gromady galaktyk MACS0416 powstał poprzez połączenie obserwacji w podczerwieni z Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba z danymi w zakresie światła widzialnego z Kosmicznego Teleskopu Hubble'a. / /NASA, ESA, CSA, STScI, J. Diego (Instituto de Física de Cantabria, Spain), J. D’Silva (U. Western Australia), A. Koekemoer (STScI), J. Summers & R. Windhorst (ASU), and H. Yan (U. Missouri). / domena publiczna

Obraz gromady galaktyk MACS0416 znajdującej się około 4,3 miliarda lat świetlnych od Ziemi, powstał poprzez połączenie obserwacji w podczerwieni z Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba z danymi w zakresie światła widzialnego z Kosmicznego Teleskopu Hubble'a. W rezultacie otrzymujemy obraz kosmosu rozświetlony niczym bożonarodzeniowa choinka.

Hubble wykorzystywany jest przede wszystkim do wyszukiwania słabszych obiektów na większych odległościach, jednak cały obraz dopełniony został dzięki możliwościom Webba. Teleskop ten został zaprojektowany z myślą o obrazowaniu wszechświata w długościach światła niewidocznych dla ludzkiego oka.

Rho Ophiuchi

Zdjęcie z pierwszej rocznicy wykonane przez należący do NASA Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba przedstawia narodziny gwiazd

Zdjęcie z pierwszej rocznicy wykonane przez należący do NASA Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba przedstawia narodziny gwiazd / NASA, ESA, CSA, STScI, Klaus Pontoppidan (STScI)/Alyssa Pagan (STScI) / domena publiczna

Jednym z najbardziej imponujących obrazów jest wykonane przez Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba zdjęcie obszaru gwiazdotwórczego Rho Opiuchi. Wygląda jak wielki kosmiczny obcy. Obraz jest pełny szczegółowości i barw, przedstawiając najbliższy Ziemi obszar gwiazdotwórczy.

Mgławica Koński Łeb

Widok Euklida na Mgławicę Koński Łeb / ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA, image processing by J.-C. Cuillandre (CEA Paris-Saclay), G. Anselmi, CC BY-SA 3.0 IGO / domena publiczna

Swój debiut, niezwykle udany, miał w tym roku Kosmiczny Teleskop Euclida należący do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Zdjęcie przedstawia Mgławicę Koński Łeb znaną również jako Bernard 33 i będącą częścią konstelacji Oriona. Oddalona jest od Ziemi o 1375 lat świetlnych, nazwę natomiast zawdzięcza chmurze pyłu w kształcie głowy konia.

Jowisz z waty cukrowej

Zdjęcie