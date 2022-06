NASA opublikowała zdjęcie wykonane przez łazik Perseverance, który od ponad roku eksploruje obszar krateru Jezero na Marsie. Na zdjęciu uwieczniono skały osadowe leżące na obszarze zwanym Enchanted Lake, w których mogą znajdować się ślady pradawnego życia mikrobiologicznego.

Łazik Perseverance wylądował na obszarze krateru Jezero. Naukowcy uważają, że miliardy lat temu znajdował się tam wielki zbiornik wodny. Miał on być idealnym miejscem do rozkwitu życia biologicznego. Niestety, dotychczas nie udało się pozyskać niezbitych na to dowodów, ale robot pobrał próbki z najbardziej ciekawych miejsc.

Marsjański łazik pobrał próbki, w których są ślady życia

Te niezwykle cenne próbki zostaną dostarczone na Ziemię i wnikliwie przebadane przez naukowców w laboratoriach. Nastąpi to w przyszłej dekadzie, ale już teraz naukowcy z NASA uważają, że jest niemal pewne, iż zostaną tam odkryte ślady starożytnego biologicznego życia.

Największe nadzieje astronomowie wiążą właśnie z miejscem zwanym Enchanted Lake, ponieważ jest to część dawnej delty rzecznej. Występują tam licznie skały osadowe. — Taka skała składa się z błota, mułu i piasku z rzeki, która kiedyś płynęła do jeziora kraterowego, więc wszelkie organizmy, które istniały w tym czasie, zostaną schwytane w warstwach, "zamrożone w czasie jako skamieniałe formy życia" — czytamy w oświadczeniu NASA.

Obecnie łazik bada obszar Hogwallow Flats, który znajduje się w górnej części delty. Naukowcy planują wrócić do Enchanted Lake i pobrać kolejne próbki oraz przeprowadzić badania przy użyciu zaawansowanego sprzętu znajdującego się wyposażeniu robota. Astronomowie są pewni, że w ciągu 10-15 lat odkryjemy w Układzie Słonecznym co najmniej 2 miejsca, w których niegdyś istniały jakieś formy życia. Pierwszym ma być Mars, a drugim jeden z lodowych księżyców Jowisza lub Saturna.