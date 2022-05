Boeing może w końcu ogłosić sukces swojej kapsuły CST-100 Starliner, która podczas trzeciej próby w końcu osiągnęła orbitę, zadokowała do ISS, a następnie wróciła na Ziemię. Podczas pierwszego lotu testowego w 2019 roku na skutek nieprawidłowo wykonanych obliczeń osiągnięcie kosmicznego domu okazało się niemożliwe, a druga próba na przełomie lipca i sierpnia 2021 roku została w ostatniej chwili odwołana z powodu problemów w zaworach układu napędowego.

Kapsuła Boeing CST-100 Starliner wróciła na Ziemię

Tym razem wszystko poszło zgodnie z planem i Orbital Flight Test-2 (OFT-2) zakończył się zgodnie z planem, tj. 20 maja kapsuła Boeing CST-100 oddzieliła się od rakiety Atlas V (United Launch Alliance), by po 31 minutach od startu osiągnąć orbitę, a po 25 godzinach zadokować się do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Tam spędziła 6 dni, a następnie ponownie odpaliła silniki, by wrócić na Ziemię i z wykorzystaniem specjalnych spadochronów wylądować bezpiecznie w White Sands Missile Range w Nowym Meksyku.

Podobnie jak poprzednie próby, Orbital Flight Test-2 (OFT-2) był lotem bezzałogowym, chociaż na pokładzie znalazł się jeden "pasażer", a mianowicie manekin Rosie the Rocketeer, ubrany w skafander Boeinga, który pomagał utrzymać odpowiedni środek ciężkości kapsuły, a także 362 kilogramy żywności i wyposażenia dla astronautów.



W drogę powrotną kapsuła zabrała zaś ważące ponad 270 kilogramów zbiorniki Nitrogen Oxygen Recharge System, które dostarczają tlen mieszkańcom ISS - te zostaną napełnione i ramach kolejnych lotów wrócą na stację.

Mieliśmy fenomenalny testowy lot złożonego systemu, z którego na każdym kroku mogliśmy czerpać nauki. Wraz z ukończeniem OFT-2 możemy wcielić te lekcje w życie i kontynuować prace przygotowawcze do załogowych lotów testowych i certyfikacji NASA. Dziękujemy współpracownikom NASA i Boeing, którzy tak wiele włożyli w Starlinera komentuje wydarzenie Mark Nappi, wiceszef Boeing Commercial Crew Program.

Boeing CST-100 Starline - co to za kapsuła?

Boeing CST-100 Starliner to kapsuła wielokrotnego użytku (do 10 startów), która została wyprodukowana przez Boeinga w ramach programu NASA Commercial Crew Development. Ma średnicę o wielkości nieco ponad 4,5 metra, może pomieścić 7-osobową załogę i pozostawać na orbicie przez okres do siedmiu miesięcy. Kapsuła jest kompatybilna z rakietami nośnymi Atlas V, Delta IV, Falcon 9 oraz Vulcan, a jej głównym celem jest transport załogi do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej oraz innych przyszłych stacji kosmicznych.