Na obcej planecie wciąż rodzą się wielkie pająki. NASA wie dlaczego

Na Marsie wciąż dochodzi do niezwykłego i tajemniczego zjawiska, jakim jest pojawianie się zagadkowych struktur przypominających pająki. Co ciekawe tworzą się one wyłącznie na półkuli południowej i tylko w określonym czasie, czyli wiosną. Czy NASA znalazła satysfakcjonujące wyjaśnienie?

Zdjęcie Na Marsie pojawiają się zagadkowe formacje skalne / 123RF/PICSEL