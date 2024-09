Na pobliskiej piekielnej planecie odkryto wiatry żelaza. Konsternacja wśród badaczy

Wydawać by się mogło, że już mało co może zaskoczyć astronomów. Aczkolwiek jedna z egzoplanet napisała historię na nowo. Nie dość, że jest prawdziwym piekłem, to dodatkowo wieją na niej niezwykle silne „żelazowe wiatry”. O co chodzi?

Zdjęcie Tak wygląda piekło w kosmosie? 2000 stopni Celsjusza i żelazne wiatry / andreyeremenko / 123RF/PICSEL