Ukraińska 156. Brygada Zmechanizowana otrzymała ogromną liczbę zmodernizowanych poradzieckich kołowych transporterów opancerzonych BTR-60. Pierwsza partia składa się z aż 120 pojazdów odnowionych i zmodernizowanych w ukraińskich zakładach. Co ciekawe, maszyny te przybyły do Ukrainy bezpośrednio z Bułgarii , która w ramach jednego ze wsparć militarnych, zdecydowała się wysłać nieużywany sprzęt, aby ten otrzymał nowe życie.

Ivaylo Mirchev, członek Zgromadzenia Narodowego Bułgarii, skomentował ten fakt na Facebooku tymi słowami: " To jest prawie 120 starych BTR-ów , które wysłaliśmy na Ukrainę, opłaconych przez Danię. Ukraińcy zmodernizowali je szybciej, niż Bułgaria zdołała je przetransportować". Pojawiły się informacje, że pojazdy te biorą już udział w boju. Otrzymały one m.in. mocniejsze silniki i klatki antydronowe. Pojazdy pozwolą skutecznej i szybciej transportować żołnierzy i sprzęt na linię frontu oraz jednocześnie ułatwić odzyskiwanie okupowanych terenów kraju.

BTR-60 to kołowy transporter opancerzony konstrukcji radzieckiej, następca transportera BTR-152. Został on zaprojektowany i zbudowany w drugiej połowie lat 50-tych XX wieku. Był pierwszym radzieckim transporterem zbudowanym w układzie ośmiokołowym z napędem na wszystkie koła (8X8), oraz pierwszym, który posiadał zdolność pływania. W stosunku do poprzednika BTR-152 charakteryzuje się znacznie lepszą zwrotnością.