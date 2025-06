Nowe odkrycie z Hiszpanii zaskoczyło archeologów

Cova Dones to prawdziwa skarbnica prehistorii. Odkryta w 1821 roku jaskinia stanowi największe zbiorowisko paleolitycznych reliktów w Europie. Liczne malunki i ryciny na skałach pokazują historię miejsca, gdzie już nawet 24 tysiące lat temu żyły tam społeczności, które urządzały regularne polowania na jelenie, tury czy konie.

Jednak pomimo ponad 200 lat od odkrycia, Cova Dones dalej potrafi zaskoczyć swoimi tajemnicami. Archeolodzy z Uniwersytetu w Saragossie i Uniwersytecie w Alicante przekonali się o tym podczas swoich najnowszych badań w tym niezwykłym miejscu. Udało im się bowiem zidentyfikować nieznane wcześniej struktury, które zostały pozostawione przez człowieka. Ich dokładne przeznaczenie stanowi zagadkę.

Ślady prehistorycznych ludzi

Odkryte struktury to speleofakty, czyli stalagmity (formy naciekowe narastające ku górze od dna jaskiń krasowych), które zostały zmodyfikowane lub przeniesione przez dawnych bywalców w jaskini. Posłużyły często jako elementy większych budowli.

Według autorów analizy obecność kalcytowych narośli na niektórych pęknięciach pozwala nam przypisać, przynajmniej częściowo, te interwencje okresom prehistorycznym Uniwersytet w Alicante materiał zewnętrzny

Zespół z uczelni w Saragossie i Alicante miał natknąć się na pierwsze speleofakty Cova Dones w 2024 roku. 2 czerwca ogłoszono podsumowanie badań, podczas których udało się zidentyfikować kolekcję łącznie ponad 100 niezwykłych formacji w tej jaskini.

Autorzy analizy wskazują, że Cova Dones posiada drugą co do wielkości odkrytą sieć speleofaktów, zaraz po jaskiniach Saint-Marcel d'Ardèche we Francji. Inne sławne speleofakty znaleziono w 2016 w jednej z jaskiń francuskiej gminy Bruniquel. Tam w odkryto kręgi złożone z powyłamywanych stalagmitów, które stworzyła najprawdopodobniej grupa Neandertalczyków około 176 tysięcy lat temu.

Czym są tajemnicze struktury?

Archeolodzy z Uniwersytetu w Saragossie i Uniwersytecie w Alicante chcą kontynuować badania nad strukturami z Cova Done. Takie formacje zrobione ze stalagmitów wzbudzają ogromne zainteresowanie archeologów. Nie wiadomo bowiem, do czego miałyby służyć prehistorycznym społecznościom. Najbardziej prawdopodobna hipoteza zakłada, że stanowiły element kulturowy, łącząc się z początkiem ludzkiego świata duchowego czy kosmologią, służąc np. do rytuałów.

Inne hipotezy zakładają, że takie stalagmity miały służyć jako swoiste punkty graniczne w dużych jaskiniach, w których mogły przebywać liczne grupy ludzi. Jeszcze innym wytłumaczeniem jest to, że takie struktury miałyby być swoistymi barierami przed wiatrem, który wdzierał się do jaskiń. Być może dalsze badania struktur z Cova Done przyniosą odpowiedź na tajemnice speleofaktów.

