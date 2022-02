Najpotężniejsza rakieta świata gotowa do lotu w kosmos

Elon Musk postanowił złożyć Ship z Boosterem w Starship i oficjalnie zaprezentować go światu w pełni gotowego do startu w kosmos. Starship pierwotnie miał odbyć pierwszy lot w ubiegłym roku, ale Amerykańska Federalna Agencja Lotnictwa (FAA) wstrzymała przedsięwzięcie ze względu na przygotowanie oceny wpływu na środowisko naturalne lotów kosmicznych z obszaru Boca Chica.

Wówczas wielu ekspertów ze świata przemysłu kosmicznego nie wierzyło, że sama amerykańska agencja może uziemić tak rewolucyjny system transportu kosmicznego, dzięki któremu Stany Zjednoczone mogą powrócić na Księżyc i wysłać pierwszych ludzi na Marsa. Niestety, sprawy środowiska naturalnego i bezpieczeństwa są ważniejsze dla rządu.



Bez względu na to, firma SpaceX wciąż czyni przygotowania do tego historycznego wydarzenia. Elon Musk właśnie opublikował na swoim profilu na Twitterze zdjęcie swojego potwora w postaci systemu Starship. Mówimy tutaj o najwyższej rakiecie jaką dotąd zbudował człowiek. Mierzy ona 120 metrów i jest o 9 metrów wyższa od słynnej rakiety Saturn V, która zabrała ludzi na Srebrny Glob w ramach programu Apollo.



Obecnie na platformie startowej znajduje się Starship w wersji SN20 i Booster 4. Pierwszy raz były one złożone w ubiegłe wakacje. W przygotowaniu są już kolejne wersje, ale na razie nie wiadomo, kiedy zostaną przetransportowane do ośrodka. Najpewniej stanie się to tuż po locie pierwszego zestawu.



Elon Musk niedawno zapowiedział, że Starship obleci Księżyc na pokładzie z ludźmi w 2023 roku, a pierwsze w XXI wieku lądowanie na naturalnym satelicie naszej planety odbędzie się w 2025 roku. Bezzałogowy lot na Marsa może mieć miejsce w 2024 roku, a załogowy w 2026 lub 2028 roku.