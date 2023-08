Największy radioteleskop świata będzie serwisowany przez roboty

FAST to obecnie największy radioteleskop z jedną czaszą. Jej średnica wynosi 500 m. Ogromne obserwatorium jest bardzo trudne w konserwacji. Do niedawna zajmowali się tym ludzie, ale delikatne elementy w wyniku prac człowieka mogły ulegać uszkodzeniom. Dlatego Chiny zdecydowały się na powierzenie tego zadania maszynom.

Radioteleskop FAST będzie serwisowany przez roboty

Jakiś czas temu Chińczycy rozpoczęli program pilotażowy związany z serwisowaniem radioteleskopu FAST, gdzie wykorzystano roboty. Testy zakończyły się sukcesem i maszyny zostały zatwierdzone do użytku. Przejmą one część z prac konserwacyjnych, które do niedawna były prowadzone przez ludzi.

Reklama

Podstawową rolą specjalnych robotów będzie ocena kabli i kół pasowych podtrzymujących konstrukcję FAST, automatyzacja konserwacji celów laserowych i siłowników na reflektorze, ułatwienie montażu i demontażu odbiorników, monitorowanie zakłóceń radiowych oraz prowadzanie pomiarów w różnych warunkach pogodowych.

Zdjęcie Jeden z robotów mających serwisować radioteleskop FAST / Xinhua News / materiał zewnętrzny

Część z prac wykonywanych przez ludzi polegało na przeczołgiwaniu się po delikatnych elementach. Niestety duża waga człowieka niosła spore ryzyko uszkodzeń. Dlatego wcześniej radzono sobie z tym m.in. z wykorzystaniem specjalnych balonów podtrzymujących ciała pracowników, co miało spowodować mniejszy nacisk. Nie było to zbyt wygodne. Lżejsze roboty poradzą sobie z tym zadaniem lepiej bez konieczności uciekania do takich rozwiązań.

Chińskie obserwatorium z wielkim wkładem w naukę

FAST został zbudowany w chińskiej prowincji Kuejczou, w zagłębieniu w ziemi i został ukończony w 2016 r. Radioteleskop ma ogromną czaszę o średnicy 500 m i do tej pory miał ogromny wkład w badanie kosmosu. Obserwatorium umożliwiło odkrycie dziesiątek gwiazd neutronowych i było wykorzystywane w ramach programu SETI, czyli w celach szukania życia pozaziemskiego. Jakiś czas temu Chiny zdecydowały się na udostępnienie radioteleskopu do użytku dla naukowców spoza Państwa Środka. W planach jest rozbudowa, która ma zwiększyć efektywność obserwatorium oraz rozszerzyć jego możliwości.