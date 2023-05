NASA będzie monitorować pogodę z kosmosu dzięki konstelacji satelitów

Satelity do badania pogody

TROPICS to konstelacja czterech identycznych satelitów CubeSat, które zaprojektowane zostały do obserwowania cyklonów tropikalnych z niskiej orbity okołoziemskiej. Pozwoli to prowadzić o wiele częstsze pomiary niż do tej pory. A dzięki temu, że dane będą gromadzone z większą częstotliwością niż pozwalały na to dotychczasowe satelity, naukowcy będą w stanie udoskonalić modele prognozowania pogody.