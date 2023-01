NASA buduje "łowcę asteroid". Ten kosmiczny teleskop ma wykryć wszelkie obiekty zagrażające Ziemi

Każdego roku odkrywanych jest ok. 3 tysięcy obiektów kosmicznych, które mogą przelecieć bardzo blisko naszej planety i stanowią potencjalne zagrożenie dla Ziemi (zwanych NEOs). W 2005 roku NASA została zobowiązana specjalną ustawą, przyjętą przez Kongres USA do poszukiwania zagrożenia z kosmosu. Amerykańska Agencja Kosmiczna dostała ambitne zadanie: wykrycie 90 procent obiektów typu NEOs o średnicy większej niż 140 metrów, które mogą przelecieć w odległości co najmniej 48 milionów kilometrów od Ziemi. Już wtedy pojawił się pomysł budowy kosmicznego teleskopu NEO Surveyor, który będzie przeznaczony wyłącznie do wykrywania zabłąkanych, kosmicznych wędrowców. NASA ogłosiła właśnie, że praca nad jego budową przebiega pełną parą.

