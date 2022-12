NASA może wysłać statek ratunkowy na orbitę. Pojawił się problem z załogą

NASA rozważa wysłane ratunkowej kapsuły Dragon

Obecnie znajduje się tam siedmioro członków załogi. W przypadku potrzeby ewakuacji, na Ziemię mogą bezpiecznie udać się tylko cztery osoby. Reszta będzie skazana na śmierć. NASA i Roskosmos nie mogą dopuścić do takiej sytuacji.

Tydzień temu Rosyjska Agencja Kosmiczna zapowiedziała, że planuje zorganizować misję ratunkową. Statek Sojuz MS-22 miałby udać się na orbitę na przełomie lutego i marca przyszłego roku. Do tego czasu kosmonauci muszą się modlić o to, by nie doszło do kolejnej poważnej awarii, ponieważ znajdą się w śmiertelnym niebezpieczeństwie.

NASA nie ma pojęcia, jak doszło do awarii Sojuza

Przedstawiciele NASA zapowiedzieli, że jeśli Rosja nie zrealizuje takiej misji lub wystąpią jakieś nieprzewidziane wydarzenia, to poprosi firmę Elona Muska o pomoc. Według analityków, SpaceX jest w stanie przygotować rakietę i kapsułę gotową do startu w zaledwie tydzień.

Tymczasem wciąż nie jest pewne, jak doszło do awarii Sojuza. Naukowcy wykluczyli możliwość uderzenia mikrometeorytu, ale wciąż może to być kosmiczny śmieć. Dziurka w osłonie radiatora ma ok. 4 mm średnicy, a materiał wokół niej zmienił kolor. Tymczasem dziurka w samej rurce chłodnicy ma ok. 1 mm.