Artemis 2, Artemis 3, Artemis 4

Misja Artemis 2 ma wystartować już pod koniec przyszłego roku. Od czerwca załoga przygotowuje się do misji, zapoznając się z układami sterującymi statku w symulatorach Oriona w NASA Johnson Space Center w Houston. Celem tej misji jest jedynie okrążenie naszego naturalnego satelity i bezpieczny powrót na Ziemię. Nie będzie to jeszcze wyczekiwany przez wszystkich powrót na Księżyc.

Misja Artemis 3 według wstępnych planów ma wystartować w 2025 roku i właśnie jej celem będzie wylądowanie na Księżycu. Statek Orion przeznaczony do tej misji ostatnio został poddany próbom ciśnieniowym i szczelności. Będzie to pierwsze od 50 lat lądowanie człowieka na Księżycu.

Misja Artemis 4 natomiast jest jeszcze na tak wczesnym etapie planowania, że jedyne co wiemy to to, że prawdopodobnie wystartuje w 2028 roku. Celem tej misji również będzie przetransportowanie astronautów na powierzchnię Księżyca.

Historia Oriona

Pierwszy model Oriona przeszedł chrzest bojowy w ramach misji Artemis 1 w 2022 roku. Wtedy statek kosmiczny przebył odległość z Ziemi na Księżyc i z powrotem. Stał się najszybszym statkiem kosmicznym w historii, gdy wracając, uderzył w ziemską atmosferę z prędkością 39 590 kilometrów na godzinę.

Misja Artemis 1 miała na celu przetestowanie zarówno samego Oriona, jak i rakiety Space Launch System w ramach przygotowań do załogowych misji na Księżyc.