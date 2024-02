NASA pokazała zachwycające zdjęcie dnia. To fotka prosto z Polski

Polak wyróżniony przez NASA, jego zdjęcie zachwyca

Zdjęcie Marcina Ślipko zostało wyróżnione przez NASA! 31 stycznia zostało zamieszczone jako Astronomiczne Zdjęcie dnia pod tytułem „Camera Orion Rising”. Możemy je znaleźć na stronie internetowej NASA poświęconej tej inicjatywie oraz na oficjalnym profilu na Facebooku.

Zdjęcie przedstawia gwiazdozbiór Oriona z widokiem na szczyt Śnieżki. Według opisu dodanego pod zdjęciem konstelacja widoczna jest o tej porze roku tuż po zachodzie słońca w południowo-wschodniej części nieba.

Gwiazdozbiór Oriona można rozpoznać po charakterystycznym ułożeniu w linii trzech jasnych gwiazd, które nazywane są Pasem Oriona. Jednak najjaśniejszą, a co za tym idzie, najlepiej widoczną w tym gwiazdozbiorze pozostaje słynna Betelgeza.

Na zdjęciu uchwycono bardzo duży fragment nieba nad szczytem pokrytej śniegiem Śnieżki na granicy polsko-czeskiej. Długa ekspozycja pozwoliła uchwycić również słaby obraz Mgławicy Oriona i Mgławicy Płomień. Na samej górze, widoczne jako niebieskie punkty, możemy dostrzec również gromadę gwiazd Plejady. Natomiast na lewo od Oriona znajduje się czerwona Mgławica Rozeta.

Jest to niewątpliwie wspaniała chwila dla mnie i wszystkich tych, co trwają przy mnie w mojej pasji. Pisze w mediach społecznościowych Marcin Ślipko.

Budynek widoczny u podnóża Śnieżki to Schronisko Górskie „Dom Śląski” położone na wysokości 1400 m n.p.m. Turystyczne schronisko górskie leży w Karkonoszach we wschodniej części Równi pod Śnieżką na Przełęczy pod Śnieżką przy granicy polsko-czeskiej. Co ciekawe, jest to najwyżej położone schronisko w Sudetach.

Astronomiczne zdjęcie dnia

„Odkryj kosmos! Każdego dnia prezentowany jest inny obraz lub zdjęcie naszego fascynującego wszechświata wraz z krótkim objaśnieniem napisanym przez zawodowego astronoma”. Taki wstęp możemy przeczytać na stronie NASA nad każdym zdjęciem umieszczanym codziennie od lat na stronie.

Astronomiczne zdjęcie dnia (Astronomy Picture of the Day) to inicjatywa NASA mająca na celu popularyzację astronomii. Skupia się w wokół astrofotografów amatorów, którzy pragną podzielić się swoimi zdjęciami zjawisk astronomicznych oraz ciał niebieskich.

Inicjatywa zapoczątkowana została w 1995 roku i od tamtego momentu codziennie przez NASA udostępniane jest jedno zdjęcie, które według agencji jest wyróżniające się i szczególne. 31 stycznia takie wyróżnienie spotkało naszego rodaka, Marcina Ślipko, który wykonał oszałamiające zdjęcie gwiazdozbioru Oriona. Zdjęcia są wysyłane z całego świata, w związku z tym nie jest łatwo znaleźć się w gronie wyróżnionych.

Według miesięcznika „Astronomia" Marcin Ślipko jest 10. Polakiem w historii, który otrzymał to wyróżnienie.

Jeżeli chcielibyśmy zobaczyć zdjęcia z poprzednich dni czy lat, wszystkie są dostępne w archiwum NASA.

