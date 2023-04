Jednak wiadomo, że selekcja będzie przebiegała według kryteriów dla kandydatów na astronautów. Ważne będzie również doświadczenie ochotników w takich dziedzinach jak nauka, technologia inżynieria czy matematyka. Co więcej, czterech członków załogi Mars Dune Alpha będzie regularnie poddawanych sytuacjom stresowym, które mogłyby zdarzyć się w czasie prawdziwej misji, jak ograniczenia dostępności wody bądź awarie wszelkiego rodzaju sprzętu.

Siedlisko wydrukowane w 3D

Istotną cechą siedliska, na którą warto zwrócić uwagę, jest to, że obiekt w całości został wydrukowany przy użyciu technologii druku 3D. Użycie tej technologii pozwoli wyeliminować konieczność transportowania dużych ilości materiałów budowlanych, co wiązałoby się z wieloma lotami transportowymi zmniejszającymi opłacalność misji.

Jest to jedna z technologii, które NASA postrzega jako potencjał do budowy siedlisk na innych powierzchniach planetarnych lub księżycowych. powiedziała Douglas

Większość agencji za priorytet wzięła sobie przygotowania do misji Artemis, której celem jest powrót ludzi na księżyc po pół wieku przerwy. Mimo to NASA podejmuje kroki do tego, aby w przyszłości móc skolonizować Czerwoną Planetę. Dzięki temu symulatorowi będą mogli zebrać niezbędne informacje do tego, aby maksymalnie zwiększyć powodzenie misji w przyszłości.