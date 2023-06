Kampania „Wiadomość w butelce”

NASA zaprasza wszystkich chętnych do złożenia swojego podpisu w ramach kampanii “Message in a Bottle”, czyli wiadomość w butelce. Daje to możliwość wpisania swojego imienia na mikroczipie wraz z testem amerykańskiej laureatki poezji Ady Limón „Pochwała tajemnicy: wiersz dla Europy”. Chip zostanie wysłany na pokładzie statku kosmicznego NASA Europa Clipper na Europę, jeden z lodowych księżyców Jowisza.