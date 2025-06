Oficjalnie: Misja znowu opóźniona! Nowa data startu Polaka

Sławosz Uznański-Wiśniewski to pierwszy Polak, który leci na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Start misji kolejny już kilkukrotnie przełożono. Miał odbyć się w niedzielę 9 czerwca, ale termin uległ zmianie i wszystko wskazywało na to, że start odbędzie się we wtorek, 10 czerwca. Teraz oficjalnie poinformowano, że wszystko opóźni się o kolejną dobę.