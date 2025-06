Współczesny świat stał się miejscem, w którym nowoczesne technologie przenikają się z tradycyjnymi metodami badań i eksploracji, pozwalając sięgać dalej niż kiedykolwiek. Tworzy to przestrzeń do odkryć, które jeszcze niedawno wydawały się niemożliwe. Przykładem takiego połączenia jest wykorzystanie specjalnych dronów do eksploracji trudno dostępnych terenów, gdzie do tej pory badacze mieli ograniczone pole działania.

Skala tego systemu rolniczego stworzonego przez społeczności przodków plemienia Menomini jest 10 razy większa, niż wcześniej szacowano. To zmusza nas do ponownego rozważenia szeregu z góry przyjętych teorii, które mamy na temat rolnictwa nie tylko w regionie, ale na całym świecie

Odnalezione pozostałości sprzed tysiąca lat zmieniają to, co dotychczas wiedzieliśmy

Naukowcy z Dartmouth podali w komunikacie, że zbadali ok. 330 akrów terenu, a to jeszcze nie koniec, bo to zaledwie ok. 40 proc. stanowiska. Zdaniem ekspertów redliny i wyniesione grządki odkryte na zbadanym obszarze zostały zbudowane przez przodków plemienia Indian Menominee (Menomini). Społeczności te modyfikowały glebę i topografię, aby maksymalizować produktywność rolniczą. Formowanie redlin jest dziś dobrze znaną metodą, która ma na celu lepsze zagęszczenie gleby, optymalne nagrzewanie jej i poprawę dostępności wody dla roślin, co sprzyja ich rozwojowi i plonowaniu. Wśród roślin uprawianych przez przodków Menomini były kukurydza, fasola, dynia i inne.