Niesamowity spacer w 360-stopniach po kosmicznym domu [WIDEO]

Thomas Pesquet spędził już na pokładzie stacji kosmicznej ponad 6 miesięcy. Jest bardzo lubianym astronautą, a to ze względu na fakt bardzo częstego publikowania na serwisach społecznościowych przepięknych zdjęć i filmów z orbity.

Tym razem uraczył swoich fanów i wszystkich entuzjastów eksploracji kosmosu najnowszym 360-stopniowym filmem (rozglądajcie się po pokładach za pomocą myszki). Dzięki niemu można zobaczyć, jak obecnie wygląda 5 głównych modułów ISS, od Node-3 do europejskiego laboratorium Columbus. Wszyscy ci, którzy są zainteresowani wyposażeniem stacji powinni być usatysfakcjonowani, bo na materiale nie brakuje przeróżnych urządzeń.

Budowa Międzynarodowej Stacji Kosmicznej rozpoczęła się 23 lata temu, a od 21 lat bezustannie przebywają na jej pokładzie załogi astronautów. Kosmiczny dom ciągle się zmienia. Nie tylko z zewnątrz, ale również w środku.

Zaledwie kilka miesięcy temu został dołączony rosyjski moduł o nazwie Nauka. W nowym obiekcie, astronauci mogą wykonywać eksperymenty, a także znajdują się w nim systemy podtrzymania życia oraz regeneracji wody i tlenu. Gdyby doszło do poważnej awarii, to w Nauce będą mogli bezpiecznie przeczekać do momentu przybycia akcji ratunkowej.

Zachęcamy Was do śledzenia kont Thomasa Pesqueta na Facebooku, Instagramie, Flickrze czy Twitterze. Niemal codziennie publikuje tam dziesiątki zapierających dech w piersi zdjęć czy filmów. Francuz prowadzi swój autorski projekt o nazwie MissionAlpha. Ma on na celu zaprezentowanie kosmicznego domu z zupełnie nowej, unikalnej perspektywy.