Niezwykłe, bo hybrydowe. Dwa zaćmienia Słońca w tym samym czasie

Na czym polega hybrydowe zaćmienie Słońca?

Hybrydowe zaćmienie Słońca łączy w sobie dwa zjawiska – zaćmienie całkowite oraz pierścieniowe. Zdecydowanie częściej pojawiają się one osobno.

Hybrydowe zaćmienie Słońca występuje najrzadziej spośród wszystkich form tego zjawiska (częstość występowania – około 4,8%).

Jak wygląda hybrydowe zaćmienie Słońca? Zjawisko wynika z kulistości naszej planety. To samo zaćmienie, w danym miejscu na kuli ziemskiej jest całkowite, a w innym – pierścieniowe. Obserwatorzy będą mogli oglądać jedno z nich w zależności od lokalizacji, w której będą się znajdować.

W niektórych rejonach będzie widoczne zaćmienie przechodzące najpierw z pierścieniowego w całkowite, a potem znowu w pierścieniowe.

Kiedy będzie miało miejsce najbliższe zaćmienie Słońca? Data tego zjawiska przypada na 20 kwietnia 2023 roku.

Gdzie będzie hybrydowe zaćmienie Słońca?

Niestety, spektakularne hybrydowe zaćmienie Słońca nie będzie widoczne z Polski. Zjawiska będą mogli doświadczyć jedynie mieszkańcy Półwyspu Exmouth w Zachodniej Australii, Timoru Wschodniego oraz Zachodniej Papui. Co istotne, w tych lokalizacjach będzie można obserwować jedynie całkowite zaćmienie Słońca.

Przejście z zaćmienia pierścieniowego do całkowitego i z powrotem do pierścieniowego będzie widoczne jedynie z dwóch lokalizacji umiejscowionych na środku oceanu. Tuż przed i tuż po zjawisku możliwe do zaobserwowania staną się tak zwane perły Baily’ego – jasne punkty, których źródłem jest światło przedostające się pomiędzy nierównymi powierzchniami na brzegu księżyca.

Warto pamiętać, by podczas obserwacji jakiegokolwiek typu zaćmienia Słońca zadbać o właściwe środki ostrożności. Mowa tu o wszelkiego rodzaju sprzęcie chroniącym wzrok przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych.

