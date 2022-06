Czerwcowe wieczory uchodzą za jedne z najbardziej klimatycznych w roku. Sprzyjają temu warunki naturalne takie, jak dźwięki rechocących żab, świerszcze, temperatura oraz dużo zieleni. Nic dziwnego, że to właśnie w czerwcu nie spieszymy się zbyt mocno z powrotem do czterech ścian swoich mieszkań.

Dzisiaj (01.06) dodatkowym powodem do tego, aby pozostać nieco dłużej pod gołym niebem, może okazać się powrót Księżyca na nieboskłon. Nasz naturalny satelita znalazł się w nowiu 30 maja. Wczoraj nie udało się go zaobserwować, ponieważ jego tarcza znajdowała się jeszcze zbyt blisko Słońca, ale dzisiaj będzie to możliwe.

Reklama

Księżyc w młodej fazie oświetlenia zawiśnie nad północno-zachodnim horyzontem. Zarysuje się na nim wyraźny, 5-procentowy sierp, a pozostała część jego oblicza zostanie podświetlona światłem popielatym. Widowisko może okazać się fotogeniczne, więc dobrym pomysłem będzie zabranie ze sobą aparatu fotograficznego ze statywem.

Obserwacje należy rozpocząć już około 22:00. Ich jakość zależała będzie od miejsca, z którego będą prowadzone. Mieszkańcy południowo-wschodniej Polski zaobserwują Księżyc nieco wcześniej, natomiast północno-zachodnia Polska będzie musiała na niego trochę poczekać.

Czym jest światło popielate?

Światło popielate to jedno z najbardziej fotogenicznych zjawisk związanych z naszym naturalnym satelitą. Występuje w pobliżu nowiu Księżyca i jest ono związane z fazą oświetlenia Ziemi, którą widać jego z powierzchni.

Ziemia na księżycowym niebie zajmuje od 3 do 4 razy więcej miejsca niż Księżyc. Z tego powodu odbija ona sporo więcej słonecznego światła od Srebrnego Globu. Takie warunki sprawiają, że światło odbite przez Ziemię podświetla część tarczy Księżyca, do której nie dociera bezpośrednio światło słoneczne.