Niezwykły taniec księżyców tajemniczego Urana [WIDEO]

Astronomowie z University of Hertfordshire Bayfordbury Observatory uchwycili na filmach księżyce tańczące wokół Urana. Ten gazowy olbrzym może pochwalić się posiadaniem aż 27 naturalnych satelitów. Obrazy zostały wykonane 4 listopada. Obecnie Uran znajduje się w opozycji do Słońca, zatem dzieli nas najmniejszy dystans w tym roku. Pomimo tego, jest to wciąż niecałe 19 jednostek astronomicznych.

Z tej okazji, astronomom udało się wykonać spektakularne obrazy poruszających się wokół niego czterech tajemniczych księżyców, a mianowicie Titanii, Oberona, Umbriela i Ariela. Cały spektakl wygląda iście hipnotyzująco, gdy te ciała niebieskie przesuwają się w przestrzeni, a gwiazdy w tle pozostają nieruchome.

Reklama

Drugi film skupiony jest na macierzystej planecie. Wówczas możemy zobaczyć dokładny ruch księżyców po swoich orbitach. Astronomowie tłumaczą, że Uran jest wyjątkowy pośród innych planet i ich księżyców. Ma to miejsce, ponieważ orbity księżyców Urana, włącznie z obrotem samej planety, znajdują się prawie pod kątem 90 stopni w stosunku do orbity wokół Słońca.



Niedawno astronomowie poinformowali o wykryciu i stworzeniu najdokładniejszej mapy zórz polarnych na Uranie. Chociaż Uran znajduje się 19 razy dalej od Słońca w porównaniu do Ziemi i dociera tam znacznie mniej wiatru słonecznego, to jednak od czasu do czasu występują tam zorze polarne.

Głównie jest to zasługą nietypowego pola magnetycznego, a dokładnie jego osi, która jest nachylona niemal prostopadle do Słońca. Zorze potrafią pojawiać się tam w dziwnych miejscach. Co ciekawe, czasem są to małe punkty. Gdyby takie zjawisko w ten sposób zachodziło na Ziemi, to zorze mogłyby np. występować tyko nad jednym krajem, a nie nad dużą częścią obszarów polarnych.