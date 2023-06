Związane jest to z tym, że Słońce zaczyna zachodzić na tyle płytko, że jego blask bezpośrednio podświetla obłoki srebrzyste na wysokości bliskiej 80 kilometrom nad powierzchnią Ziemi. W ciągu dnia najlepszym momentem do ich obserwacji będzie wieczór bądź poranek, kiedy to na północno-wschodnim lub północno-zachodnim horyzoncie rozwijają się chmury mezosferyczne.

Jak najlepiej obserwować obłoki srebrzyste

Mamy to szczęście, że położenie Polski sprzyja obserwacjom srebrzystych obłoków. Najlepszym obszarem do prowadzenia obserwacji jest północna część kraju, ponieważ to tam najczęściej zachodzą tak zwane białe noce. Jednak mieszkańcy południowych obszarów nie muszą się martwić, ponieważ czasami intensywność obłoków srebrzystych może być na tyle duża, że widoczne są również w tamtych częściach Polski.

Najlepszym miejscem do obserwacji będzie obszar, z którego widać linię horyzontu. Obłoki srebrzyste tworzą się zazwyczaj nisko nad północno-zachodnim lub północno-wschodnim horyzontem. Nie potrzebujemy żadnego specjalistycznego sprzętu, wystarczą nam tylko nasze oczy, by wypatrzyć wystarczająco wiele.