Odkryli planetę z oceanem wody, ale nie przypomina niczego, co znamy

Chodzi o egzoplanety Kepler-138c i Kepler-138d. Nie przypominają one niczego, co znamy i tu pojawia się ogromny problem. Chociaż wiemy o ich istnieniu od kilku lat, to jednak w ogóle nie spodziewaliśmy się, że mogą to być wodne światy.

Najnowsze obserwacje tych globów, poczynione przez Kosmiczny Teleskop Hubble’a i Kosmiczny Teleskop Spitzera, ujawniły, że są one lżejsze niż planety skaliste, ale jednocześnie cięższe od tych zdominowanych przez wodór i hel. I tutaj w świecie astronomii pojawiła się zagwozdka.