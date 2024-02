Odysseus przesłał zdjęcia Ziemi. Lądownik z misji IM-1 leci do celu

Internauci szybko odszyfrowali zagadkę i jest to najpewniej drugi stopień rakiety Falcon 9, którą użyto do wystrzelenia lądownika. Intuitive Machines przekazało, że wszystkie systemy pracują zgodnie z oczekiwaniami. Za kilka dni ma odbyć się lądowanie Odysseusa na powierzchni Srebrnego Globu. Nastąpi to jeszcze w tym tygodniu.

Lądownik Odysseus wyląduje na Księżycu w tym tygodniu

Z informacji przekazanych przez Intuitive Machines na łamach platformy X wynika, że lądownik Odysseus wyląduje na Księżycu najwcześniej 22 lutego. O ile w międzyczasie nie dojdzie do ewentualnych opóźnień, które mogłyby wpłynąć na harmonogram całej misji.

Na miejsce lądowania wybrano obszar w pobliżu południowego bieguna Srebrnego Globu i stało się tak nie bez przyczyny. NASA chce lepiej zbadać ten teren, bo znajdują się tam pokłady lodu, który może odegrać wielką rolę w trakcie ewentualnej budowy stacji badawczej na powierzchni Księżyca.

Misja IM-1 w ramach programu NASA CLPS

Jest to już kolejna misja sektora prywatnego w ramach inicjatywy CLPS (Commercial Lunar Payload Services), która została zainicjowana przez agencję NASA. Poprzednia z lądownikiem Peregrine zakończyła się fiaskiem. Wynika to z faktu, że po starcie doszukano się usterki w postaci wycieku paliwa i zrezygnowano z lądowania na Księżycu, co i tak zakończyłoby się niepowodzeniem.

Program CLPS zakłada udział sektora prywatnego w misjach na Księżyc w celu dostarczenia instrumentów naukowych i innych ładunków. Jest to jeden z etapów przed planowanym powrotem ludzi na Srebrny Glob, co ma nastąpić najwcześniej w 2026 r.