Pierwszy stopień rakiety Falcon 9 udało się odzyskać i wylądował on na specjalnym stanowisku. Był to 18. lot tego boostera. Później doszło do udanej separacji lądownika od drugiego stopnia rakiety, co możecie zobaczyć na poniższym wideo. Teraz przed lądownikiem Nova-C kilka dni podróży w kierunku Księżyca.

Lądownik Nova-C wyląduje na południowym biegunie Księżyca Nova-C to lądownik księżycowy, który waży 675 kg i został opracowany przez Intuitive Machines. Jest to już druga tego typu maszyna w programie CLPS, którą wystrzelono w kosmos. Ta pierwsza o nazwie Peregrine, której start odbył się w styczniu, niestety nie osiągnęła celu. W wyniku awarii w postaci wycieku paliwa zdecydowano się zniszczyć lądownik w atmosferze Ziemi. Wraz z całym ładunkiem. Lądownik Nova-C ma na pokładzie różne instrumenty dostarczone przez NASA, których celem będzie m.in. lepsze zbadanie Księżyca. Na miejsce lądowania wybrano południowy biegun Srebrnego Globu i stało się tak nie bez przyczyny. Naukowcy wiedzą, że znajdują się tam duże pokłady lodu i dlatego te okolice brane są pod uwagę z myślą o budowie ewentualnej stacji księżycowej. Astronomia Ogromne ilości energii na Księżycu dla kolonizatorów Misja IM-1 zmierza w kierunku Księżyca i wiemy, że lądownik ma tam dolecieć w przyszłym tygodniu. Potem zostanie podjęta próba lądowania, co w przypadku Srebrnego Globu nie jest łatwym zadaniem i przekonało się o sporo twórców lądowników. Ostatnim był SLIM należący do japońskiej agencji JAXA, który również napotkał problemy. Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jak fotografia zmieniła naszą rzeczywistość przez ostatnie 200 lat? INTERIA.PL Reklama