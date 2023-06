Oglądaj na żywo. Pierwszy komercyjny lot kosmiczny Virgin Galactic

Cele misji

Lot w zamierzeniu ma potrwać około 90 minut, podczas którego załoga będzie przeprowadzała serię suborbitalnych eksperymentów naukowych. Na pokładzie umieszczonych zostanie 13 ładunków potrzebnych do badań, które dotyczyły będą między innymi promieniowania kosmicznego, odnawialnych biopaliw ciekłych, choroby lokomocyjnej czy zaburzeń poznawczych podczas lotów kosmicznych.

Misje badawcze Virgin Galactic zapoczątkują nową erę powtarzalnego i niezawodnego dostępu do przestrzeni kosmicznej dla instytucji rządowych i badawczych w nadchodzących latach. Powiedział w oświadczeniu Michael Colglazier, dyrektor generalny Virgin Galactic.

Virgin Galactic już na początku czerwca ogłosiła, że jest gotowa do rozpoczęcia lotów komercyjnych po tym, jak testowy lot suborbitalny przeprowadzony 25 maja zakończył się sukcesem. Wtedy samolot kosmiczny Unity osiągnął wysokość 87 kilometrów, docierając prawie do umownej linii Karmana stanowiącej granicę kosmosu na wysokości 100 kilometrów.





Niebezpieczeństwa związane z ekstremalną turystyką

Był to pierwszy taki lot od prawie dwóch lat. Utorowało to drogę Virgin Galactic do oficjalnego rozpoczęcia kosmicznych podróży komercyjnych. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, firma planuje loty na skraj kosmosu co miesiąc. Niestety wydarzenie to niefortunnie zbiegło się z tragedią, która dotknęła załogę łodzi podwodnej Titan, której podróż zakończyła się implozją w zeszłym tygodniu.

Firma Bransona ma dosyć kontrowersyjną historię, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo załogi, co budzi wiele obaw w związku z planowanym na dziś lotem. W 2014 roku SpaceShipTwo firmy Virgin Galactic doznał anomalii podczas lotu i rozbił się. Jeden z pilotów zginął, drugi został poważnie ranny. Prywatna turystyka ekstremalna stanowi wyzwanie dla zasad bezpieczeństwa. Prężnie rozwijający się przemysł lotów kosmicznych musi liczyć się z zagrożeniami związanymi z lotami suborbitalnymi.