Spis treści: 01 Co to jest implozja i jak mogła wyglądać?

02 Dlaczego doszło do implozji łodzi podwodnej?

Od niedzieli trwały poszukiwania Titana, małej łodzi podwodnej, która zmierzała do wraku Titanica znajdującego się na głębokości 3800 metrów na Oceanie Atlantyckim i 600 kilometrów od wybrzeży Kanady. Do tej pory odnaleziono kilka fragmentów Titana.

Przedstawiciel US Navy powiedział dla The Wall Street Journal: - Tajny system amerykańskiej marynarki wojennej wykrył implozję Titana w niedzielę. Do tego zdarzenia miało dojść niedługo po utracie łączności z łodzią podwodną. Strona amerykańska poinformowała także, że wszystkie osoby znajdujące się na pokładzie zginęły.

Reklama

Co to jest implozja i jak mogła wyglądać?

Implozja jest swego rodzaju przeciwieństwem eksplozji. Eksplozja gwałtownie odpycha materię od centrum na zewnątrz. Z kolei implozja polega na nagłym i drastycznym zapadnięciu się materii do środka w zamkniętym obszarze.

Proces ten koncentruje materię i energię. W trakcie tego zdarzenia poszczególne elementy obiektu mogą wzajemnie się zderzać, doprowadzając do wyrzucenia ich na zewnątrz obszaru implozji.

Dlatego też odnalezione fragmenty Titana są od siebie oddalone o setki metrów.

Instagram Rolka Rozwiń

Dlaczego doszło do implozji łodzi podwodnej?

Implozja może się wydarzyć w przypadku bardzo dużej różnicy ciśnień w środku obiektu i poza nim. Wewnątrz np. łodzi podwodnej panuje ciśnienie zbliżone do tego, jakie występuje na powierzchni Ziemi. Z kolei pod wodą (szczególnie na bardzo dużej głębokości) ciśnienie jest zdecydowanie wyższe - na dnie oceanu jest ono około 400 razy większe niż na poziomie morza. Łódź miażdżona jest od zewnątrz przez ciśnienie hydrostatyczne wywierane przez otaczającą wodę. Fizyka dąży do wyrównania się ciśnienia w obu ośrodkach.

Jak na razie nie ma oficjalnych informacji o przyczynie implozji Titana, lecz portal HITC sugeruje, że mogło dojść do rozszczelnienia się ścian łodzi podwodnej z powodu uszkodzenia kadłuba lub wady fabrycznej. Przy większej głębokości, zdarzenie było nagłe i mogło trwać niecałą sekundę. Jednocześnie USCG twierdzi, że mało prawdopodobne jest to, że implozja została wywołana przez zderzenie łodzi z wrakiem Titanica. Sytuacja jest podobna do katastrofy okrętu podwodnego USS Thresher z 1961 roku. - wówczas również miało dojść do implozji. Naval History Magazine pisze o tej tragedii:

Całkowite zniszczenie nastąpiłoby w ciągu 1/20 sekundy, zbyt szybko, aby mogło być poznawczo rozpoznane przez ludzi w łodzi podwodnej