Ogniwa perowskitowe jako pierwsze pojawią się w polskich satelitach

Chodzi o nowe satelity budowane przez firmę SatRevolution. W czerwcu bieżącego roku umieściła ona na orbicie dwa urządzenia o nazwach: STORK-4 i STORK-5 MARTA. Posiadają one na swoich pokładach systemy optyczne pozwalające wykonać wielospektralne obrazy powierzchni naszej planety z rozdzielczością do 5 metrów.

SatRevolution tłumaczy, że pozyskane przez nie dane są następnie przetwarzane w czasie rzeczywistym w rozwiązaniu Space Edge Zero. Dzięki temu bardzo dokładne obrazy satelitarne powierzchni np. Polski mogą służyć rolnikom w nadzorowaniu upraw i usuwaniu skutków nawałnic, a leśnikom w kontroli drzewostanu i sprawnym organizowaniu akcji gaśniczych.

Co ciekawe, w projekt Misja Andromeda i budowę konstelacji satelitów STORK jest zaangażowana firma Saule Technologies i Columbus Energy. Obie nie tylko wykorzystują dane z polskich satelitów na potrzeby rozwoju swoich projektów budowy i instalacji wydajnych ogniw fotowoltaicznych w całym kraju, ale również w popularyzacji przyszłości OZE, czyli ogniw perowskitowych.

Najnowsze mikrosatelity od SatRevolution

Plany obu firm są jednak bardziej ambitne. Polacy mają ogromną szansę stać się pierwszym krajem na świecie, który wyśle na orbitę satelity wyposażone w panele perowskitowe. Ten moment może nastąpić już w ciągu najbliższych 2-3 lat.

Przy okazji nowych polskich satelitów STORK-4 i STORK-5 MARTA, nie można nie wspomnieć, że zostały one wysłane na orbitę na pokładzie rakiety LauncherOne, która została wystrzelona w bardzo nietypowy sposób, bo z pokładu Boeinga 747 Cosmic Girl. Należy on do Richarda Bransona, szefa firmy Virgin Galactic i całej grupy Virgin.

Firma SatRevolution chce wysłać na orbitę do 2026 roku w sumie 1500 satelitów. Dotychczas pojawiło się tam 8 urządzeń. Celem większości jest/będzie prowadzenie ciągłych obserwacji całej planety, a także analizy zobrazowań satelitarnych na potrzeby rządu i prywatnych firm. Polski rząd ma już nawet gotowy plan budowy własnej konstelacji satelitów szpiegowskich, z pomocą których uniezależnimy się w tej kwestii od obcych krajów.