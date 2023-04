Naukowcy z New York University Abu Dhabi (NYUAD), filii nowojorskiego uniwersytetu zlokalizowanej w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich - Abu Zabi, opracowali niezwykle szczegółową mapę powierzchni Marsa. Do jej utworzenia wykorzystano ponad 3 tysiące obserwacji wykonanych przez pokładowy instrument EXI (Emirates Exploration Imager). To najnowocześniejszy system obrazowania umieszczony na pokładzie misji Emirates Mars Mission (EMM), znanej również jako Hope lub Al-Amal, która obecnie krąży wokół Marsa.



Wideo youtube

Najbardziej szczegółowa mapa Marsa dla rozwoju nauki

Mapa Marsa pokazuje wszystkie szczegóły Czerwonej Planety w wyjątkowej rozdzielczości. Widać na niej m.in. polarne czapy lodowe, góry, wulkany, pozostałości dawnych rzek i jezior, doliny czy kratery uderzeniowe. Zespół podkreśla w komunikacie, że szczegółowe mapy są niezbędne w prowadzeniu badań Marsa.



Zdjęcie Szczegółowa mapa powierzchni Marsa / Abdullah Al. Ateqi/Dimitra Atri/Dattaraj B. Dhuri/Center for Space Science/NYU Abu Dhabi / materiały prasowe

Co więcej, mogą pomóc również w analizach zmian klimatu, co wykorzystać będzie można z kolei do wykonywania prognoz zmian na Ziemi.

Planujemy udostępnić naszą mapę całej planecie jako część nowego i bardziej zaawansowanego Atlasu Marsa, nad którym pracowaliśmy, będzie dostępna zarówno w języku angielskim, jak i arabskim po opublikowaniu. Mamy nadzieję, że ta dostępność sprawi, że będzie to doskonałe narzędzie dla naukowców, a także studentów, aby dowiedzieć się więcej o Marsie i pokazać możliwości, jakie może zaoferować sektor kosmiczny w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. informuje w komunikacie Dimitra Atri, jeden z autorów mapy

Jak przekonuje zespół EMM, sonda ma śledzić zmiany pogody w ciągu całego roku marsjańskiego (687 dni ziemskich). Okrąża Czerwoną Planetę po eliptycznej orbicie, co pozwala na obserwacje z dużo większej wysokości, a co za tym idzie, tworzenie globalnego obrazu planety.

Zarówno mapa, jak i Atlas Marsa (zakładka Download the Atlas) udostępnione są na stronie uniwersytetu w języku angielskim i arabskim. Być może w przyszłości przetłumaczone zostaną również na inne języki. Ale i tak cieszy możliwość pobrania tak szczegółowych materiałów za darmo.

Emirates Mars Mission jest pierwszą międzyplanetarną misją Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Została zlecona w 2014 roku, zaś 20 lipca 2020 roku wystrzelono z Japonii sondę, która po siedmiu miesiącach - 9 lutego 2021 - weszła na orbitę Marsa.

Dlaczego Mars przedstawiony jest na mapie w kształcie elipsy?

Mapa Marsa udostępniona przez naukowców z NYUAD wykonana została w odwzorowaniu Mollweidego, które często można spotkać w atlasach szkolnych. Odwzorowanie to przedstawia powierzchnię planety jako elipsę, której oś równoleżnikowa jest dwa razy dłuższa od osi południkowej (łączącej bieguny). Bieguny przestawione są tu jako punkty.

Cechą charakterystyczną tego odwzorowania jest wierne zachowanie powierzchni, skutkiem czego są zniekształcenia wyglądu przedstawianego obszaru.

Jest często stosowane do sporządzania map poglądowych, stąd prawdopodobnie wybór naukowców padł właśnie na Mollweidego. Aby lepiej wyobrazić sobie to przedstawienie, warto zobaczyć, jak wygląda Ziemia w tym samym odwzorowaniu.



Zdjęcie Ziemia w odwzorowaniu Mollweidego / Strebe/CC BY-SA 3.0 / Wikimedia

Zdjęcie Zniekształcenia w odwzorowaniu Mollweidego pokazane na czerwonych kropkach. Powierzchnie kropek są takie same / U.S. NGDC World Coast Line/Eric Gaba/CC BY-SA 4.0 / Wikimedia