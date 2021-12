Lata 20. zapowiadają się wyśmienicie pod względem rozwoju prywatnego sektora przemysłu kosmicznego i podboju kosmosu. Oczywiście, mamy tu na myśli Stany Zjednoczone, ale miejmy wszyscy nadzieję i mocno trzymajmy za to kciuki, by rozeszło się to na całą planetę.

Nie ma nic lepszego od rywalizacji, ponieważ dzięki niej dokonuje się szybki postęp w wielu dziedzinach naszego życia. Mowa tutaj o kosmosie, zatem o przyszłości naszej cywilizacji i przemianie jej w gatunek międzyplanetarny.

Peter Beck, założyciel Rocket Lab, opublikował w sieci niezwykły projekt swojej sztandarowej rakiety. Firma bezpośrednio nie rywalizuje ze SpaceX, ale mocno się nią inspiruje. Jej ofertą misji kosmicznych jest zainteresowanym wiele korporacji. Rocket Lab planuje nie tylko loty na Księżyc, ale również na Marsa, a nawet Wenus. Na Bliźniaczkę Ziemi może dotrzeć szybciej od SpaceX, bo już za parę lat.

Firma przedstawiła projekt rakiety Neutron. Na pierwszy rzut oka przypomina Starship, ale w rzeczywistości prezentuje się bardziej futurystycznie i mocno różni się konstrukcyjnie czy technologicznie. "Tak powinna wyglądać rakieta w 2050 roku, ale budujemy ją dzisiaj" - powiedział Peter Beck w opublikowanym wideo.

Beck zapowiada wykorzystanie w Neutronie lekkich materiałów kompozytowych z węgla zamiast stali, z której wykonany jest Starship. Rocket Lab wykorzystuje do swoich materiałów proces zwany "automatycznym umieszczaniem włókien", który jest podobny do drukowania 3D. Neutron zabierze na orbitę ok. 15 ton ładunku bez powrotu i 8 ton z powrotem rakiety. W tym pierwszym przypadku to mniej więcej tyle, co Falcon-9, ale firma ma realizować misje na Księżyc i Wenus, czego Falcon-9 nie wykonuje, i to znacznie taniej od SpaceX, zatem będzie się działo.

Neutron będzie mierzył 40 metrów wysokości i napędzany będzie siedmioma nowymi silnikami Archimedes, które według Becka zostaną przetestowane po raz pierwszy w 2022 roku. Neutron będzie miał stożek nosowy (owiewkę/osłonę ładunku), który otwiera się i zamyka, ukazując ładunek bez całkowitego odłączenia. Dla porównania, SpaceX do tej pory pracował nad ich złapaniem lub wyłowieniem z oceanu w celu ponownego wykorzystania.

Neutron zostanie zaprojektowany tak, aby po wykonaniu misji powrócić do miejsca startu, ale na lądzie, a nie na barce, co jest wyraźnym odniesieniem do lądowisk rakiet SpaceX. Beck nie podał zaktualizowanego harmonogramu pierwszego uruchomienia Neutronów, ale mniej więcej ten cel został określony na 2024 rok.