Para wodna na jednym z księżyców Jowisza? Naukowcy podejrzewają, że są tam warunki do powstania życia

Obecność pary wodnej jako takiej nie jest niczym nowym na Europie, jednym z naturalnych satelitów Jowisza. Sam fakt jej istnienia odnotowano już w 2013 roku. Wtedy to zaobserwowano, że para wodna pojawia się na księżycu punktowo i jest wyrzucana przez wewnętrzne gejzery. Najnowsze odkrycie wskazuje, że jest ona stale obecna w hemisferze Europy.

Jak pisze Daily Star, szwedzcy naukowcy przeanalizowali w zakresie ultrafioletowym dane satelity pozyskane przez Kosmiczny Teleskop Hubble’a w latach 1999, 2012, 2014 i 2015. To pozwoliło wykazać stałą obecność pary wodnej nad księżycem Jowisza. Co ciekawe, znajduje się ona tylko i wyłącznie na jednej półkuli, tej bardziej oddalonej od największej planety w układzie słonecznym. Takie zjawisko zaobserwowano już wcześniej na innym satelicie Jowisza, Ganimedesie. Jednak obecność pary wodnej nad Europą jest o wiele bardziej zaskakująca, gdyż temperatura na jej powierzchni jest niższa niż na Ganimedesie.

Naukowcy już od jakiegoś czasu podejrzewają, że pod lodową pokrywą Europy panują sprzyjające warunki do powstania życia. Najnowsze odkrycie sprawia, że te spekulacje wydają się być jeszcze bardziej wiarygodne. W przyszłości możemy otrzymać tego ostateczne potwierdzenie. Już w 2022 roku zostanie wystrzelona europejska sonda Jupiter Icy Moons Explorer, która będzie krążyć wokół najważniejszych księżyców Jowisza. Jej zadaniem będzie też dostarczyć informacji, co znajduje się pod lodową powłoką Europy. Wyników nie należy się spodziewać zbyt szybko, gdyż doleci ona do celu dopiero w okolicach 2031 roku. To nie jedyna sonda, która w najbliższym czasie zostanie wystrzelona w kierunku Europy. Satelitę Jowisza zbada również Europe Clipper.