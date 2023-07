Spis treści: 01 Superksiężyc 2023. O której godzinie pełnia Księżyca w sierpniu?

02 Pełnia w sierpniu 2023 to Księżyc Jesiotrowy (Zbożowy)

03 Wpływ pełni Księżyca na ludzi

Superksiężyc 2023. O której godzinie pełnia Księżyca w sierpniu?

1 sierpnia o godzinie 20:33 wyjątkowa, bo jedna z dwóch pełni Księżyca w tym miesiącu. Jeżeli chcesz zaobserwować to zjawisko w Polsce, będzie na to dużo więcej czasu.

Z naszej perspektywy Księżyc wzejdzie o 21:03 nad południowo-wschodnim horyzontem. Zbożowy Księżyc (bo tak nazywa się to zjawisko w Polsce) będzie wyjątkowy z pewnego powodu. To będzie Superksiężyc.

Określenie przypisywane jest tym pełniom, podczas których Księżyc jest najbliżej Ziemi. Wtedy zauważyć można znacząco większy obiekt na niebie, niż ma to miejsce zazwyczaj.

Jaka jest różnica w odległości Księżyca od Ziemi podczas wyjątkowej pełni a zwykłej? Najdalsza odległość Księżyca od Ziemi to 406 700 kilometrów, podczas gdy Superksiężyc 1 sierpnia 2023 roku zbliży się do nas na 363 815 km, a 31 sierpnia jeszcze bliżej - na 363 667 km.

Pełnia w sierpniu 2023 to Księżyc Jesiotrowy (Zbożowy)

Zanim jednak dotrzemy do pełni Księżyca 31 sierpnia, czeka nas pierwsza w tym miesiącu.

1 sierpnia naszym oczom ukaże się tak zwany Księżyc Jesiotrowy. Nazwa ta ma swoje korzenie u Indian, którzy zamieszkiwali w pobliżu Wielkich Jezior. Zgodnie z ich doświadczeniami, sierpień słynął z najbardziej obfitych połowów jesiotrów i wyróżniało go to na tle pozostałych miesięcy roku.

Choć nawet kilka dni przed pełnią Księżyc był widoczny w niezwykle okazałej formie, to dopiero 1 sierpnia pokaże obserwatorom w pełni kompletne oblicze. Sierpień tego roku jest zatem wyjątkowym miesiącem, w którym zaobserwujemy aż dwie pełnie Księżyca. Okres oczekiwania na jedną pełnię wynosi 29 dni, 12 godzin, 44 minuty i 3 sekundy (cykl Księżyca). Z uwagi na fakt, że pierwsza pełnia w sierpniu przypada na 1. dzień miesiąca, pod jego koniec ujrzymy kolejną.

Nie jest to zjawisko częste, choć każdy z nas zdoła go doświadczyć. Dwie pełnie Księżyca w jednym miesiącu zdarzają się średnio raz na 33 miesiące. Jeżeli weźmiemy pod uwagę szerszy zakres czasu to okaże się, że dwie pełnie Księżyca zobaczyć można 44 razy na 100 lat. To wydarzenie równie wyczekiwane, co perseidy na nocnym niebie.

Wpływ pełni Księżyca na ludzi

Przez lata pełni Księżyca przypisywano wiele właściwości. Wśród wpływu pełni na środowisko naturalne, poziom wód i zachowanie zwierząt znalazły się również przypuszczenia dotyczące tego, jak pełnia Księżyca wpływa na ludzi. Na dzień dzisiejszy dobrze zbadany został tylko jeden aspekt - chodzi o nasz sen.

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi na kilku grupach kontrolnych z różnych kontynentów wynika, że w czasie pełni Księżyca ludzie śpią średnio o 20 minut krócej niż w pozostałe dni miesiąca. Poza tym, faza snu głębokiego (nREM) skraca się o blisko 30 procent. Co ciekawe, badano również wpływ pełni Księżyca na epizody manii i depresji u osób z chorobą afektywną dwubiegunową. Niestety, grupa kontrolna (17 osób) była zbyt mała, aby uznać to za naukowo dowiedziony fakt.