Prognozy do ostatnich chwil trzymały w niepewności. Jeszcze po zachodzie Słońca sugerowały, że pogoda może pokrzyżować plany osób udających się na obserwacje częściowego zaćmienia Księżyca w Polsce. Na szczęście w rzeczywistości warunki atmosferyczne okazały się idealne, co pozwoliło uważnie śledzić przebieg widowiska.

Wszystko rozpoczęło się po godzinie 3:32, gdy Księżyc zaczął się powoli zanurzać w półcień naszej planety. W ciągu nieco ponad godziny jasność tarczy naszego naturalnego satelity wyraźnie spadła mimo, że najlepsze było dopiero przed nami. Już chwilę po godzinie 4:00 dało się zaobserwować wyjątkowo kontrastowe ściemnienie na lewej górnej części Srebrnego Globu.

Okazało się to nieprzypadkowe. O 4:27 to właśnie tamtą stroną na jego tarczę zaczął wdzierać się cień rzucany przez Ziemię. W ten sposób rozpoczęło się częściowe zaćmienie Księżyca w Polsce. Czasu na obserwacje było niewiele, bo z upływem każdej kolejnej minuty, naturalny satelita Ziemi coraz śmielej zbliżał się do horyzontu.

Najlepszymi warunkami obserwacyjnymi cieszyli się mieszkańcy południowej oraz zachodniej Polski. Fotografie wykonane w okolicach Czarnkowa ukazują Księżyc w niemal 40-procentowym zaćmieniu.

Równie interesujące okazują się ujęcia wykonane z innych miejsc w Polsce. W okolicach Częstochowy uwieczniono Księżyc w podobnej fazie zaćmienia, przechodzący nad lasem.

Niektórzy miłośnicy astronomii transmitowali swoje obserwacje na żywo, dzieląc się przy tym wrażeniami z tego niezwykłego widowiska.

Kiedy kolejne zaćmienie Księżyca widoczne z Polski?

Na kolejne częściowe zaćmienie Księżyca widoczne z Polski poczekamy do 28 października 2023 roku. Niestety nie będzie ono widowiskowe. Cień Ziemi zakryje wówczas zaledwie 12% tarczy Księżyca. Zdecydowanie lepiej nastawiać się na całkowite zaćmienie Księżyca, które odbędzie się w nocy 7/8 września 2025 roku i będzie widoczne w całej Polsce.