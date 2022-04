NASA oraz inne agencje kosmiczne regularnie dostarczają nam zapierające dech w piersiach zdjęcia otaczających Ziemię struktur. Wykonanie takich dzieł wydaje się zdecydowanie poza zasięgiem zwykłych, nieposiadających miliardowych nakładów fotografów, jednak jak się okazuje, nic bardziej mylnego!

W maju zeszłego roku nasz rodak, Michał Ostaszewski, postanowił wylecieć do Namibii, aby wykonać największe komercyjne zdjęcie Drogi Mlecznej na świecie. Polak postawił wszystko na jedną kartę i dzisiaj oficjalnie możemy przyznać, że ryzyko w tym przypadku popłaciło.

Reklama

Przez trzy tygodnie każdej nocy od zachodu do świtu autor pozyskiwał materiały, uwieczniając znajdujące się nad pustynią Namib niebo. Łącznie zebrał w ten sposób ponad 200 godzin materiałów, na które składało się 5000 oddzielnych ekspozycji.

Instagram Post

Oczywiście to był dopiero początek prac nad stworzeniem czegoś wielkiego. Następnie przez pół roku pracował on po osiem godzin dziennie nad złożeniem wszystkiego w całość, co zajęło mu łącznie około 1500 godzin. W kwietniu w końcu ogłosił, że jego dzieło jest gotowe.

Jednak jak sam artysta zapowiada, to jeszcze nie koniec projektu. Polak zamierza doprowadzić swoją fotografię do istnej perfekcji, w czym ma mu pomóc zespół, nad którego budową obecnie pracuje.

- Dla mnie to nie jest już tylko zdjęcie, to historia o tym, że można osiągnąć wszystko i nawet jeżeli człowiek jest w stanie pomylić się tysiące razy, to najważniejsze jest żeby zawsze o jeden raz więcej wyciągnąć z tego wnioski i próbować dalej - napisał w mediach społecznościowych Michał Ostaszewski.