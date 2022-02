Polscy licealiści budują satelitę i proszą o wsparcie

Licealiści mają szansę wysłać mikrosatelitę CubeSat na ziemską orbitę. Jeszcze do niedawna takie wizje były zupełną abstrakcją, ale teraz bez problemu można tego dokonać. Niestety, misja nie jest darmowa, dlatego uczniowie z I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego imienia Jam Saheba Digvijay Sinhji w Warszawie proszą o wsparcie w serwisie w serwisie zrzutka.pl .pl .

Mr Fahrenheit, taką nazwę ma nosić mikrosatelita. Jego wymiary to 10 x 10 x 10 cm, co można porównać do rozmiaru ośmiu połączonych ze sobą kostek Rubika. Jego rolą będzie obserwacja powierzchni naszej planety, a w szczególności obszarów morskich. Uczniowie chcą nadzorować stan ekosystemów wodnych. Urządzenie ma wykonywać pomiary kolorów oceanów za pomocą analizy spektrofotometrycznej.

Zdjęcie Tak ma wyglądać mikrosatelita Mr Fahrenheit / I SLO w Warszawie / materiały prasowe

Na tej podstawie będzie monitorowany stan i stężenie fitoplanktonu. Trzeba tutaj podkreślić, że jest on ściśle powiązany z temperaturą wód powierzchniowych. Na podstawie jego obserwacji można zatem zebrać dane na temat wzrostu temperatury wody, czyli jednego z efektów postępującego globalnego ocieplenia.

Co najbardziej interesujące, Mr Fahrenheit przeprowadzi testy ogniw perowskitowych, które są przyszłością rozwoju technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Ogniwa perowskitowe można bowiem drukować w dowolnym kształcie i otaczać nimi każdy obiekt. Mogą one produkować energię nie tylko ze światła słonecznego, ale również każdego odbitego od różnych przedmiotów.

Nastolatkowe w wieku od 14 do 19 lat chcą zebrać na realizację swojego projektu 120 tysięcy złotych. Wysłanie satelity na orbitę ma odbyć się w trzecim kwartale 2023 roku. Faza projektowa i testy urządzenia mają zostać przeprowadzone jeszcze w tym roku i do połowy przyszłego. W chwili pisania tego artykułu, 54 osoby wpłaciły 5500 zł za zrzutka.pl.

Na razie to kropla w morzu, ale licealiści są pewni, że do końca akcji uda się zebrać potrzebną kwotę i zrealizować ten historyczny projekt, który może zainspirować miliony młodych ludzi, czyli przyszłość naszego świata, do zainteresowania się astronomią i ochroną przyrody.