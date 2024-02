Popularne lotnisko ulubionym miejscem UFO. 27 zgłoszonych obserwacji

Stansted jest jednym z najbardziej ruchliwych lotnisk w Wielkiej Brytanii. Okazuje się, że na tym obszarze latają nie tylko różne linie lotnicze, ale upodobały go sobie także inne nieznane obiekty.

Miejsce aktywności UFO

Brytyjskie media donoszą, że Stansted trafiło na listę miejsc występowania UFO. Do okolicznych władz napłynęło niemal 30 zgłoszeń o obserwacji niezidentyfikowanych obiektów w tym obszarze. Według "Mirror" ekspert ds. UFO wezwał brytyjski rząd do zbadania sprawy pojawiania się dziwnych bytów na terenie lotniska. Media zwracają uwagę, że doszło do kilku niebezpiecznych sytuacji z udziałem nieznanych latających jednostek.

Według dziennika "Metro" do ujawnienia danych o częstej obecności dziwnych jednostek na terenie lotniska doszło dzięki "skorzystaniu z prawa do złożenia wniosku o wgląd do zarejestrowanych informacji, będących w posiadaniu władz publicznych (FOI)". W ten sposób do mediów trafiły raporty policyjne, w których widnieją konkrety dotyczące szeregu incydentów związanych z obecnością niezidentyfikowanych obiektów w okolicach Stansted.

Doniesienia o incydentach z UFO

W jednym z doniesień można przeczytać o tym, że pewien pilot linii Ryanair zgłosił, iż zaobserwował, jak nieokreślony czarny statek zbliżył się na niebezpieczną odległość 20 metrów do samolotu. Stało się to wkrótce po starcie, gdy samolot poruszał się z prędkością ok. 400 km/h, podano w raporcie. W dokumentach podkreślono także, że obiektu nie znalazł zamontowany na lotnisku system wykrywania dronów.

Jak twierdzą lokalne media, nie był to odosobniony przypadek. Wielu pilotów miało zgłaszać, że kiedy obsługiwali przeloty na i z lotniska Stansted, systemy zapobiegania kolizjom wykrywały pod samolotami nieznane latające obiekty. O tych zdarzeniach również doniesiono policji w Essex - łącznie służby otrzymały 27 podobnych komunikatów o UFO pojawiającym się w okolicach lotniska.