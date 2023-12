Potężna eksplozja w chińskim centrum kosmicznym. Zniszczenia widać z kosmosu

Potężny wybuch w kosmodromie Jiuquan

Wygląda na to, że testy silnika do rakiety nośnej chińskiego producenta nie poszły za dobrze. Zdjęcia satelitarne ujawniają, że w kosmodromie Jiuquan doszło do potężnej eksplozji, w której wyniku powstała ogromna smuga spalin przy ośrodku testowym.

Na chińskim poligonie testowym w Jiuquan Satellite Launch Center odbył się testy ogniowe silnika do rakiety nośnej. Zdjęcia satelitarne ukazują nie tylko potężną smugę spalin na powierzchni pustyni, ale również rozrzucone po całej okolicy szczątki. Zdjęcia można obejrzeć na platformie X, udostępnione zostały przez Harry’ego Strangera, który dzięki zdjęciom satelitarnym śledzi rozwój przemysłu kosmicznego na świecie. Harry opisuje siebie nie tylko jako analityka danych, ale również fascynata kosmosu.